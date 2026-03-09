Espana agencias

Audrey Pascual impulsa a España en el medallero general hasta la décima posición

Guardar

Cortina d'Ampezzo, 9 mar (EFE).- La esquiadora madrileña Audrey Pascual, con su medalla de oro en supergigante, impulsa a España en el medallero general de los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, en los que ocupa el décimo puesto de la clasificación liderada por China.

España suma dos medallas en estos Juegos, una de oro y otra de plata, ambas de Audrey Pascual, que la sitúan décima junto con Países Bajos y Noruega, que también llevan dos de los mismos metales.

El medallero general lo lidera China, que sumó un bronce en esta jornada de competición con la esquiadora con discapacidad física Sitong Liu. En total suma 17 repartidas en ocho oros, cinco platas y cuatro bronces.

Los siguientes países en el medallero son Ucrania con 10 (3,2,5), Austria con 4 (3,1,0), Italia con 5 (2,2,1), Suiza con 3 (2,0,1), Estados Unidos con 7 (1,4,2), Canadá con 7 (1,3,3), Francia con 5 (1,3,1) y Alemania con 7 (1,1,5).

La clasificación de los 19 países que han logrado medalla hasta el momento la cierra Eslovaquia con dos bronces. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Avalan el arresto del presunto líder de la red de narcos del exjefe de UDEF el mes pasado

Infobae

La exconsellera Pradas pide al Tribunal Superior valenciano sobreseer la causa de la dana

Infobae

El Gobierno becará con 900 euros al mes la moviliddad de universitarios dentro de España

Infobae

El campo avisa del alza de sus costes por la guerra, que puede repercutir en el consumidor

Infobae

Un tercer avión militar llega a Omán para evacuar a españoles de Oriente Medio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil se queja

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”