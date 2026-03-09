Asociación de árbitros condena la agresión a un colegiado y denuncia escalada de violencia

Madrid, 9 mar (EFE).- La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) expresó su "más firme condena" por la agresión a un colegiado en un partido de Tercera Asturfútbol por parte de un jugador y celebró que el primero lo haya denunciado para "combatir la impunidad y enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a cualquier agresión contra los árbitros".

"Los hechos registrados en Asturias, durante un encuentro de categoría regional, así como otros episodios de agresión y hostilidad ocurridos recientemente en distintos puntos del país —entre ellos un incidente registrado esta misma semana en Salamanca— evidencian una preocupante escalada de violencia en el entorno del fútbol que no puede ni debe normalizarse", señaló AESAF.

El sindicato arbitral, que ha trasladado ya su apoyo al colegiado afectado y continuará acompañando en todo el proceso jurídico, aseguró que "los árbitros ejercen una función esencial para el desarrollo de las competiciones deportivas y que cualquier ataque contra su integridad física o moral constituye un ataque directo contra el propio fútbol".

"Estos episodios no pueden analizarse de forma aislada. El clima de hostilidad hacia el arbitraje, alimentado en ocasiones por discursos irresponsables o por la deslegitimación pública del colectivo, termina trasladándose a los terrenos de juego, especialmente en el fútbol base, donde la educación en valores debería ser prioritaria", añadió.

En un comunicado, AESAF hizo un llamamiento a todos los actores del fútbol —instituciones, clubes, medios de comunicación y aficionados— "para que contribuyan activamente a frenar esta deriva y a reconstruir un entorno de respeto hacia quienes garantizan la justicia deportiva en el campo".

Poco antes de la presentación del primer convenio colectivo de los árbitros de Primera y Segunda división, AESAF reiteró su compromiso de seguir trabajando junto a la RFEF y el CTA "en el impulso de medidas que refuercen la protección del colectivo arbitral, incluyendo el reconocimiento del árbitro como autoridad en el ejercicio de su función y el endurecimiento de los mecanismos sancionadores frente a la violencia".

"Desde AESAF reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral del colectivo arbitral y la defensa de su dignidad dentro y fuera del terreno de juego. La violencia no tiene cabida en el fútbol", añadió tras la agresión de un jugador del San Luis ayer al árbitro tras pitar un penalti a favor del Llanera B. EFE