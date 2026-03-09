Espana agencias

Arribas (Almería), con dos goles ante la Cultural, líder de nuevo con 17 goles

Madrid, 9 mar (EFE).- Dos goles en la victoria del Almería por 3-0 contra la Cultural Leonesa sitúan a Sergio Arribas de nuevo como líder en solitario de la tabla de goleadores de LaLiga Hypermotion, con 17 dianas, seguido muy de cerca por Andrés Martín, del Racing de Santander, con 15.

El tercer tanto lo marcó el brasileño Thalys, que sumó su tercer gol del curso y que sentenció el partido y le otorgó tres puntos al conjunto almeriense que le acercan al líder en la lucha por acceder a primera división.

-- Clasificación tras la disputa de la 29ª jornada:

- Con 17 goles: Arribas (7p) (Almería)

- Con 15 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander).

- Con 12 goles: Chupe (2p) (Málaga); Gorka Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (5p) (Sporting)

- Con 10 goles: Embarba (1p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Yeremay (2p) (Deportivo Coruña); Carlos Fernández (2p) (Mirandés); Villalibre (Racing Santander).

- Con 9 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña)

- Con 8 goles: Camara (GUI) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Martón (2p) (Eibar); David Larrubia (Málaga); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 7 goles: Puertas y Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería); Cala (2p) (Castellón); Jacobo González (1p) (Córdoba); Ochieng (KEN) (Real Sociedad); Gelabert (1p) (Sporting); Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 6 goles: Jefté (2p) (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Villahermosa Y Min-su (KOR) (Andorra); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Zalazar (Ceuta); Jorge Pascual (1p) (Granada); Ale García y Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Adrián Niño (Málaga); Iñigo Vicente (Racing Santander); Peter Federico (DOM) (Valladolid).

- Con 5 goles: Lautaro (URU) (1p) (Andorra) (Andorra); Fer Niño (Burgos); Cipenga (CGO) y Suero (1p) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) y Luis Chacón (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ, José Arnáiz y Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Enol (Huesca); Manu Fuster (Las Palmas); Alex Millán (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Astiazaran (Real Sociedad B); Chuki (1p) (Valladolid).

- Con 4 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Cerdà (Andorra); Curro (2p) (Burgos); García Pascual, Dawda (MAU) y Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Matos (Ceuta); Mario Soriano (Deportivo); José Corpas (2p) (Eibar); Lukovic (SRB) y Enrique Clemente (Las Palmas); Diego García (2p) (Leganés); Javi Hernández (Mirandés); Peio Canales (Racing); Amath (SEN) y Latasa (2p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza)

- Con 3 goles: Chirino (NED), Alex Muñoz y Thalys (BRA) (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p), Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); Doué (FRA), Jakobsen (DEN), Barri y Brignani (ITA) (Castellón); Sergi Guardiola (Córdoba); Ribeiro (BRA) y Diego Collado (Cultural); Stoichkov (Deportivo); Arbilla y Álvaro Rodríguez (Eibar); Alcaraz (Granada); Sergi Enrich y Sielva (2p) (Huesca); Duk (CVE) y Roberto López (Leganés); Jauregi (1p), Dani Lorenzo (Málaga); Rafa Bauza (Mirandés); Sangalli y Gustavo Puerta (COL) (Racing); Gaspar y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche, Lazo y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso y Jastin (POR) (Andorra); Grego Sierra (Burgos); Moussa (MAL) (Cádiz); Pablo Santiago y Mabil (AUS) y Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Diego Bri, Carracedo (2p) y Requena (Córdoba); Paco Cortés e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz, Villares y Mulattieri (ITA) (Deportivo); Jon Bautista, Madariaga, Nolaskoain y Adu Ares (Eibar); Faye (SEN), Sola y Lama (Granada); Ntamack (FRA), Pulido, Kortajarena (1p) y Escobar (Huesca); Iván Gil, Miyashiro (JPN) y Mika Mármol (Las Palmas); Naim García, Diawara (GUI), Melero y Óscar Plano (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Javi Castro, Manex Lozano y Guliashvili (GEO) (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Daniel Díaz, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas (Sporting); Marcos André (BRA) (Valladolid); Soberón y Bakis (TUR) (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo, Molina, Yeray y Le Normand (FRA) (Andorra); Florian Miguel (FRA), Atienza, Morante e Iñigo Córdoba (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Roger Martí y Jorge More (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez y Lucas Alcázar (Castellón); Konrad (USA), Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós y Domenech (Ceuta); Kevin Medina, Isma Ruiz, Trilli, Vilarrasa, Rubén Alves, Carlos Isaac, Goti y Percan (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic, Thiago Ojeda (ARG) y Tresaco (Cultural); Escudero, Barcia, Quagliata (ITA) y Nsongo Bil (CAM) (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Ángel Pérez y Portillo (Huesca); Barcia, Pejiño, Estanis, Kirian, Viera (1p) y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña, Cissé (GUI) y Asué (GEQ) (Leganés); Ochoa (IRL), Dotor y Joaquín Muñoz (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica y Maras (SRB) (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mantilla (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Andrés Ferrari (URU) y Manu Rodríguez (Sporting); Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres, Juric (CRO) y Sergi Canós (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV) y Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra). EFE

