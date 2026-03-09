Ángel Torres confirma la renovación de Soria y espera que Bordalás continue

Madrid, 9 mar (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, confirmó este lunes la renovación de su portero y capitán, David Soria, que terminaba contrato en junio de 2026, y deseó la continuidad de José Bordalás, que también acaba su relación con el conjunto azulón a final de curso.

Durante la presentación de la exposición dedicada a la historia de su club en el centro comercial 'Getafe The Styles Outlets', el máximo mandatario azulón analizó el futuro de algunos de sus jugadores y de su técnico.

"Todos terminan contrato", bromeó Torres, que después explicó cuáles son los pasos que tiene que dar el Getafe para abordar las renovaciones: "Hay un principio de acuerdo para esperar a que estemos salvados matemáticamente. Salvo Soria, que hace tiempo que lo renovamos y que quiere jubilarse en el Getafe, el resto tiene que esperar a que pasemos de los 40-42 puntos que se van a necesitar este año", dijo.

En concreto, sobre el futuro de Bordalás, no pudo confirmar que seguirá al frente del Getafe, pero sí reconoció que desea su continuidad: "Vamos a ver si Pepe es el entrenador con el que cuente. Y si no es el entrenador, pues desearle la mejor de la suerte. Hablamos hace tiempo y acordamos esperar, que era lo lógico".

"Como todos los años con él... Si tiene una buena oferta, se va. Y si no, pues a sentarnos y hablar. A mí me gustarían muchas cosas, pero tengo que apostar por el club y defender el club. Yo lo traje y lleva con nosotros unos cuantos años. El que siga va a depender de él. Yo encantado, así no tengo que ir a buscar otro", apuntó.

Preguntado por la posibilidad de que algunos de los jugadores nuevos del mercado de invierno como Luis Vázquez o Martín Satriano puedan seguir la temporada que viene, dejó claro que "para poder comprar, hay que vender".

"Tenemos opciones. Mario Martín seguro que se va a quedar. Está dando un buen rendimiento y hay acuerdo con el Real Madrid. Lo que haremos será ejercer la opción. De los que han venido, pues vamos a ver. Tenemos que solucionar el problema de Uche y algunos otros. Nno podemos comprar diez futbolistas, podemos comprar tres o cuatro".

Precisamente, se refirió a la situación de Christantus Uche, cedido en el Crystal Palace con una opción obligatoria de compra de 20 millones de euros en el caso de jugar diez partidos como titular en la Premier League, una condición que no va a cumplir.

"Tiene cosas por ahí de otros países que no es la Premier. Tiene que decidir él. O eso, o volver, que le quedan tres años de contrato. Yo encantado de que vuelva si no se puede vender. Pero siu no se vende, vamos a tener que vender a otros", finalizó. EFE