Almada: "El equipo recuperó la esencia de lo que venía demostrando"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 9 mar (EFE).- El entrenador del Oviedo, Guillermo Almada, ha afirmado después de empatar contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-1) que pese a no ganar el encuentro el equipo "recuperó la esencia de lo que venía demostrando" y ha estado "más cerca del triunfo".

El preparador uruguayo, en rueda de prensa, ha destacado la mejoría del equipo en la segunda mitad respecto a la primera parte: "Me quedo con más conforme con el segundo tiempo. Tuvimos más el balón, las ocasiones más claras y recuperamos la pelota más cerca de la portería. Pudimos llevarnos el partido".

Almada ha destacado el "mérito" del Espanyol en los 45 minutos iniciales al remontar el 0-1 del minuto 8. "Nos sacó el balón y lo administró bien. Fue lo que intentamos corregir en el descanso", ha analizado.

El técnico ha apostado por "seguir trabajando" y ha puesto el foco en el siguiente partido en casa contra el Valencia: "Para que este punto valga tenemos que ganar el siguiente encuentro de local del próximo fin de semana".

Preguntado por si el Oviedo tiene margen de mejora, Almada ha respondido afirmativamente. "Desde mi punto de vista, sí. A veces no tienes el tiempo adecuado de trabajo. Con la continuidad de partidos en estas semanas priorizas la recuperación de los jugadores. No tenemos una plantilla numerosa para refrescar", ha explicado. EFE

dpb/ARH