Alcázar de San Juan (Ciudad Real) despide con honores a Vicente Paniagua

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 9 mar (EFE).- La Iglesia de San Francisco de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha sido el escenario de la despedida este lunes de Vicente Paniagua, una de las grandes leyendas del Real Madrid e hijo predilecto de la localidad, que falleció este sábado a los 78 años.

Cientos de vecinos han querido arropar a la familia en la despedida de Paniagua, un acto que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, junto a varios concejales del Ayuntamiento y antiguos compañeros de baloncesto, quienes han querido trasladar el pésame a sus seres queridos, tal y como ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

A continuación, Vicente Paniagua ha sido enterrado en el cementerio de la localidad.

El Ayuntamiento ha destacado que Vicente Paniagua "no solo fue un deportista de élite que conquistó Europa con la camiseta del Real Madrid, sino que fue, ante todo, el mejor embajador de Alcázar de San Juan".

“Llevó nuestro nombre con orgullo por todo el mundo, pero siempre mantuvo su corazón en su tierra, dejando un legado de humildad y valores que perdurará para siempre”, ha destacado.

Vicente Paniagua, nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), defendió la camiseta del Real Madrid durante 11 temporadas, desde 1966 hasta 1977. En ese tiempo ganó 21 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 10 Ligas y 7 Copas de España. Además, fue internacional con España.

Además, fue presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, con sede en Alcázar de San Juan, entre 1992 y 2008 y en la actualidad era su presidente de honor. EFE

