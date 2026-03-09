Albares agradece a los embajadores en Oriente Medio los esfuerzos para evacuar a españoles

Madrid, 9 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha transmitido este lunes a los embajadores en Oriente Medio un agradecimiento por sus esfuerzos estos días para asistir y evacuar a los ciudadanos españoles en la región.

Albares ha celebrado una videoconferencia con los embajadores españoles en la zona, a quienes ha dado las gracias por su tarea "en circunstancias especialmente complejas", han informado fuentes de Exteriores.

El ministro y los embajadores han analizado la degradación de la situación en Líbano y en Irak, y han abordado el cierre de la embajada en Teherán "y las próximas operaciones de evacuación".

La embajada española en la capital iraní completó su evacuación el sábado, cuando el embajador y el personal esencial cruzaron la frontera con Azerbaiyán. EFE