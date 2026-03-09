Espana agencias

3-2. El West Ham se encomienda a los penaltis para estar en cuartos

Londres, 9 mar (EFE).- El West Ham United necesitó a acudir a la tanda de penaltis para superar al Brentford y citarse con el Leeds United en los cuartos de final de la FA Cup.

Los de Nuno Espirito Santo y Paco Jémez vieron cómo el Brentford les igualó en dos ocasiones la ventaja en el marcador y, tras una insípida prórroga, la tanda de penaltis, con un incomprensible fallo de Dango Ouattara con un panenka tristísimo, les clasificó a cuartos por primera vez en diez años.

Los 'Hammers' se fueron con un 2-1 al descanso tras una entretenida primera parte en la que Jarred Bowen hizo un doblete, tanto de penalti incluido, e Igor Thiago igualó de forma temporal con un gol muy raro que ni celebró porque pensaba que lo había marcado con la mano. Tras una tensa revisión del Var, el tanto subió al marcador.

Tras el paso por vestuarios, el West Ham durmió el partido. Toda la intensidad y emoción de la primera parte se disipó y el encuentro cayó en un aburrimiento que se rompió en el minuto 80, cuando Crysencio Summerville empujó de forma infantil a Kayode dentro del área. El árbitro le pilló y pitó una pena máxima que transformó Igor Thiago para lograr su gol número 21 de la temporada.

La prórroga fue por los mismos derroteros que la segunda parte, un aburrimiento en el que ambos equipos firmaban los penaltis.

La tanda incluyó lanzamiento perfecto tras lanzamiento perfecto, a excepción de Ouattara, que trató de sorprender a Alphonse Areola con un panenka que fue directo a las manos del francés.

Los 'Irons', delante de su afición, consiguieron el pase a los cuartos de la FA Cup por primera vez desde la temporada 2015-2016 y aspirarán a sus primeras semifinales desde la 2005-2006, cuando perdieron la final contra el Liverpool precisamente en los lanzamientos de penaltis.

En los cuartos que se disputarán el 4 y 5 de abril, el West Ham United tendrá enfrente al Leeds United, que eliminó en cuartos al Norwich. La última vez que el West Ham ganó la FA Cup fue en la temporada 1979-1980. EFE

