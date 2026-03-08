Espana agencias

Una colisión de cuatro vehículos obliga a cortar la A-3 en Cuenca, en dirección a Valencia

Guardar

Toledo, 8 mar (EFE).- Una colisión con cuatro vehículos implicados ha obligado a cortar la A-3 a la altura de Saelices (Cuenca), en dirección a Valencia.

El 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente se ha producido en el kilómetro 107 de esta autopista a las 14:40 horas de este domingo y, por el momento, no hay datos de heridos o sobre paso alternativo.

En la zona se encuentran actuando los bomberos de Tarancón (Cuenca) y la Guardia Civil. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ezker Anitza-IU rechaza que el 'no a la guerra' sea un eslogan y cree que responde "al sentir mayoritario" en Euskadi

La dirigente de Ezker Anitza-IU defiende que el rechazo a los conflictos armados refleja la opinión predominante en la comunidad vasca, cuestiona a PNV y reclama abrir nuevamente la discusión sobre la pertenencia de España a la OTAN

Ezker Anitza-IU rechaza que el

Edna Imade y Lucía Corrales superan la resistencia de Ucrania al descanso (0-2)

Infobae

Klaebo no se cansa de vencer y logra su triunfo 111 en la Copa del Mundo

Infobae

Míchel: “Nos sigue faltando hacer más daño en el área rival”

Infobae

El Circuit Ricardo Tormo homenajea a Jaume Masià en el Racing Legends

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia anula el alquiler

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre perseguido en Austria por cometer una decena de atracos supermercados

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

ECONOMÍA

El riesgo cambió de idioma

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”