Una colisión de cuatro vehículos obliga a cortar la A-3 en Cuenca, en dirección a Valencia

Toledo, 8 mar (EFE).- Una colisión con cuatro vehículos implicados ha obligado a cortar la A-3 a la altura de Saelices (Cuenca), en dirección a Valencia.
El 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el accidente se ha producido en el kilómetro 107 de esta autopista a las 14:40 horas de este domingo y, por el momento, no hay datos de heridos o sobre paso alternativo.
En la zona se encuentran actuando los bomberos de Tarancón (Cuenca) y la Guardia Civil. EFE
Últimas Noticias
Ezker Anitza-IU rechaza que el 'no a la guerra' sea un eslogan y cree que responde "al sentir mayoritario" en Euskadi
La dirigente de Ezker Anitza-IU defiende que el rechazo a los conflictos armados refleja la opinión predominante en la comunidad vasca, cuestiona a PNV y reclama abrir nuevamente la discusión sobre la pertenencia de España a la OTAN
Edna Imade y Lucía Corrales superan la resistencia de Ucrania al descanso (0-2)
Klaebo no se cansa de vencer y logra su triunfo 111 en la Copa del Mundo
Míchel: “Nos sigue faltando hacer más daño en el área rival”
El Circuit Ricardo Tormo homenajea a Jaume Masià en el Racing Legends
MÁS NOTICIAS