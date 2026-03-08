Espana agencias

Un gol de Santiago Martínez da el triunfo a Independiente de Medellín sobre Bolívar

Quito, 7 mar (EE).- El Independiente de Medellín colombiano ganó este sábado por 1-0 al Bolívar boliviano gracias a un gol de Santiago Martínez, en el partido inaugural de la Copa Libertadores Sub-20 que se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana.

En el minuto 84, Martínez recibió un rebote dentro del área boliviana tras un tiro libre y, con un potente disparo, derrotó al portero José López.

Si bien el marcador se definió por la mínima, el cuadro de Medellín generó y desperdició varias oportunidades, debido la ansiedad y la falta de precisión en el remate final de sus atacantes.

El equipo del técnico Juan Botero jugará el próximo martes contra el Estudiantes de Mérida venezolano, mientras que el Bolívar, dirigido por Ronald Arana, lo hará ese mismo día contra el campeón defensor de los dos últimos torneos, el Flamengo brasileño. EFE

EFE

