Un arrollador Diego Ventura corta dos rabos en Illescas (Toledo)

Illescas (Toledo), 8 mar (EFE).- Una muy buena corrida de El Capea y Carmen Lorenzo propició el triunfo de Rui Fernandes, Andy Cartagena y, sobre todo, de un pletórico Diego Ventura que dejó claras sus intenciones de cara a esta nueva temporada en la que se ha quedado fuera de Sevilla.

CRÓNICA: Diego Ventura marcó diferencias una vez más. Y lo hizo a las primeras de cambio, en Illescas, plaza talismán para el torero hispano-luso, quien dejó llegar muy cerca de todas sus monturas al enclasado tercero, destacando  a lomos de Quirico y Brillante, en una lidia espectacular rematada con pares al violín antes de apiolar al de Capea sin fallo. A la postre su labor fue premiada con dos orejas y rabo.

El sexto, de menor ofensividad en cuanto a pitones, se arrancó con un ímpetu que Ventura sorteó con solvencia, poniendo el punto álgido de su quehacer sobre Bronce, sobre el que clavó con y sin cabezada, incluso a dos manos. La espectacular muerte del ejemplar de Capea, premiado con la vuelta al ruedo, empujó a que se pidiera y concediera otro rabo para el indiscutible mandamás del rejoneo actual.

En cuanto a Rui Fernandes,  rompió plaza frente a un toro noble con el que el jinete portugués anduvo entonado, clavando arriba desde el rejón de castigo hasta la última banderilla corta de las tres que dejó sobre el morrillo de su antagonista. Y tres cuartas de lo mismo se dio en el cuarto, en una labor muy correcta aunque sin deslumbrar. Fernandes, que de nuevo fue premiado con un trofeo, destacó con las cortas en el epílogo montando a Morería.

Por su parte, Andy Cartagena colocó dos rejones de castigo a un codicioso ejemplar corrido en segundo lugar, que lo dejaron en condición idónea para realizar un templado toreo de costado con Cartago, aunque el doble castigo también mermó su acometividad en el tramo final de una vibrante actuación premiada con las dos orejas tras matar al primer intento montando a Pintas. En su segunda faena, de menos a más, lo mejor llegó al clavar al violín al quiebro y sin él, en este último caso tras encandilar poniendo su montura sobre los cuartos traseros. El fulminante rejón de muerte favoreció la concesión, de nuevo, de las dos orejas.

FICHA: Plaza de toros de Illescas (Toledo). Corrida de rejones. Primera de la Feria del Milagro. Casi lleno.

Se lidiaron tres toros de El Capea (primero, tercero y sexto) y tres de Carmen Lorenzo (segundo, cuarto y quinto), reglamentariamente despuntados. Primero noble y galopón, aplaudido en el arrastre. Noble el segundo, aplaudido en el arrastre, al igual que el tercero. De menor fuelle cuarto y quinto. El buen sexto fue premiado con la vuelta al ruedo.

Rui Fernandes: pinchazo y más de medio rejón algo contrario y trasero (oreja); rejón entero arriba (oreja).

Andy Cartagena: rejón entero arriba (dos orejas); rejón entero algo trasero y contrario (dos orejas).

Diego Ventura: rejón entero arriba (dos orejas y rabo); rejón entero (dos orejas y rabo).

Los tres rejoneadores salieron a hombros. EFE

