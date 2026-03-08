Temas del día de EFE España del lunes 9 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA

Madrid- El Gobierno y los partidos analizan las repercusiones de la guerra de Irán en España, con una escalada en el precio de los carburantes y de la electricidad, mientras siguen las críticas de PP y Vox ante la postura del Gobierno en este conflicto.

Madrid - En prisión preventiva desde noviembre de 2024, el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez toma la palabra ante el juez que le investiga como pieza clave de una presunta red de narcotráfico que introdujo en España decenas de toneladas de cocaína.

Madrid - Florentino y Santiago son dos caras de la misma moneda. Ambos fueron de los últimos jóvenes reclutados para la mili. El primero la hizo convencido de que era su deber, el otro, "antimilitarista" como él mismo se define, representaba el sentir mayoritario de la juventud española de la época. EFE ha hablado con ambos. Teresa Díaz

Granada - Investigadores del grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada dan a conocer unos nuevos implantes de córnea para el ojo humano desarrollados con escamas de peces

Madrid- La semana comienza con el paso de un frente que probablemente se aislará formando una nueva dana que, al menos hasta el miércoles, traerá inestabilidad y tiempo revuelto en la península y Baleares, con cielos cubiertos, precipitaciones generalizadas y una bajada de la cota de nieve en algunos puntos.

Madrid - Hace 150 años Alexander Graham Bell hizo la primera llamada telefónica de la historia, a su ayudante, quien escuchó: "Sr. Watson, venga aquí, quiero verlo". Este experimento en un taller de Boston supuso la semilla de lo que hoy es una sociedad hiperconectada, con redes de alta velocidad, móviles inteligentes y grandes cantidades de datos.

Málaga - El Festival de Cine de Málaga acoge la presentación de películas a concurso como 'Laponia' o 'El Guardían' en una jornada en la que se premiará a la actriz Victoria Vera, se presenta un documental de Carlos Saura y se proyecta 'El desencanto', de Jaime Chávarri, como Película de Oro, entre otros eventos.

Madrid - Las batas y delantales, prendas que han configurado el uniforme de las amas de casa y que vendían Amancio Ortega y Rosalía Mera en sus comienzos, suben a la pasarela para rendir tributo a las matriarcas por su trabajo como símbolo de amor, de cuidado y bienestar de los suyos. Mujeres con muchas obligaciones y pocos derechos.

Barcelona - El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y el presidente del Museu Nacional d'Art de Catalunya presentan el proyecto arquitectónico para la ampliación del MNAC, que cuenta con un presupuesto de 122 millones y un calendario de obras que se alargará hasta 2030.

Cartagena.- PARTIDOS VOX.- La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia se reúne para abordar la solicitud del grupo parlamentario Vox de expulsar a Jose Angel Antelo del puesto de portavoz y su sustitución por Rubén Martinez Alpañez. Asamblea Regional (Texto)

09:00h.- Soria.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PSOE.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el candidato socialista la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ofrecen un desayuno informativo en Soria. Palacio de la Audiencia (Texto) (Foto)

09:30h.- Madrid.- ASUNTOS EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene un encuentro con el comisario de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Unión Africana, Bankole Adeoye, en la sede del Ministerio (Palacio de Viana).

10:00h.- Zaragoza.- GOBIERNO ARAGÓN.- La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, recibe al portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, dentro de la ronda de contactos para proponer candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Palacio de La Aljafería (Texto) (Foto)

10:30h.- Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN IU.- El candidato de la coalición IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, desarrolla junto a la candidata número 2 por Valladolid, Marina Echebarría, un encuentro con sindicatos de enseñanza. SEde de IU. Calle Jardines 1 (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa. Calle de Francisco Villaespesa 18 (Texto) (Foto)

11:00h.- Zaragoza.- GOBIERNO ARAGÓN.- El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, comparece en rueda de prensa tras la reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, en el marco de la ronda de consultas con las diferentes formaciones políticas para proponer candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Palacio de la Aljafería

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- Visita a la mesa y portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea de la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés. Congreso

11:00h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne por videoconferencia con los embajadores de España en Oriente Medio.

11:30h.- Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PODEMOS.- Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, atiende a los medios de comunicación en la Caseta de Podemos-Alianza Verde en Valladolid. Caseta de Podemos-Alianza Verde, Calle Santiago esquina Atrio (Texto) (Foto)

11:30h.- Burgos.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PP.- El vicesecretario nacional de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, atiende a los medios de comunicación en una visita a Burgos, acompañado por la candidata del PP a las Cortes por la provincia, Marta Arroyo. Puente de Santa María, frente al Arco de Santa María (Texto) (Foto)

12:00h.- Toro (Zamora).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PP.- El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausura un mitin en Toro (Zamora).. Hotel Juan II. Paseo del Espolón, 1 (Texto) (Foto)

12:10h.- Santa María de Guía (Gran Canaria).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visita el municipio grancanario de Santa María de Guía, donde se reunirá con su alcalde, Alfredo Gonçalves, inaugurará una exposición sobre “50 Años de España en Libertad’ y participará en el coloquio “Diálogos con democracia”. Ayuntamiento/Casa de la Cultura

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ofrece una rueda de prensa. Espacio Rastro (Calle san Cayetano, 3) (Texto) (Foto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- Junts per Catalunya ofrece una rueda de prensa para valorar la actualitdad política. Sede de Junts per Catalunya (Passatge Bofill, 9) y streaming en el canal de YouTube del partido. (Texto)

16:30h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Sala Mañanós del Senado. (Texto)

17:00h.- Madrid.- ENCUESTA PARLAMENTARIOS.- Presentación de los resultados de la cuarta encuesta a parlamentarios en España, enmarcada en el proyecto internacional Comparative Candidate Survey (CCS), a petición del Área de Ciencia Política y de Administración de la Universidad de Burgos y del Departamento de ciencia Política y de la Administración de la UNED. Congreso

18:00h.- Madrid.- REFUGIADOS PALESTINA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene una reunión con el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philippe Lazzarini, en la sede del Ministerio (Palacio de Viana).

19:00h.- Riaza (Segovia).- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un acto en Riaza junto a Francisco Vázquez, candidato del PP por Segovia a las Casa de la Cultura de Riaza (c/ María Sanz Ramírez, 2) (Texto) (Foto)

10:00h.- Bilbao.- TUBOS REUNIDOS.- Los trabajadores de Tubos Reunidos vuelven a movilizarse en Bilbao coincidiendo con la última reunión de la mesa negociadora del ERE presentado dentro del período de consultas. (Concentración desde las 8:00 h, manifestación desde las 10:00h) Palacio Euskalduna

10:00h.- Madrid.- URBAS JUICIO.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, su antecesor en el cargo, Juan Antonio Ibáñez, y otras 14 personas físicas por presunta estafa y delito societario en la ampliación de capital de julio de 2015 Audiencia Nacional, c/ Límite s/n, San Fernando de Henares

10:00h.- Madrid.- CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS.- Los presidentes de las patronales de la construcción Pedro Fernández Alén (CNC) y Julián Núñez (Seopán) inauguran la presentación deI I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2), que se celebrará en Santander, y que abordará cómo construir infraestructuras resilientes frente al cambio climático y a las amenazas en materia de defensa. CEOE. Sala Carlos Ferrer Salat.

10:30h.- Pamplona.- HUELGA GENERAL.- Rueda de prensa de los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde, convocantes de la huelga general del 17 de marzo. Sede de ELA

10:30h.- Madrid.- FORMACIÓN EMPLEO.- La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, inaugura las jornadas "Conectando el Talento: desafíos y oportunidades en el mercado laboral actual”. Espacio Bertelsmann (Calle de O'Donnell, 10, Madrid).

10:30h.- Madrid.- MERCADO LABORAL.- Multinacionales con España organiza una jornada sobre "Conectando el Talento: desafíos y oportunidades en el mercado laboral actual". Espacio Bertelsmann. C/ de O'Donnell, 10.

11:00h.- Madrid.- HOSTELERÍA MADRID.- Hostelería de Madrid presenta el Plan Estratégico de Hostelería Madrid 2026-2029 que marcará la estrategia de impulso al sector Horeca madrileño en los próximos cuatro años. Playa de Madrid 1932

12:00h.- Barcelona.- CAIXABANK SINDICATOS.- Los sindicatos de CaixaBank convocan un paro parcial de la plantilla del banco de 12 a 13 horas en toda España ante la presión comercial y el deterioro del clima laboral que aseguran que se vive en la entidad.

12:15h.- Idiazabal (Gipuzkoa).- ALTA VELOCIDAD.- La plataforma Stop Zundaketak informa sobre la situación de las sondeos para las obras del TAV. Diseminado rural 11. (Lugar de los sondeos)

16:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AUTOBÚS.- El Congreso acoge la Jornada "Innovación y tecnología en el transporte público en autobús", en la que se aborda el papel que juega actualmente el autobús en el sistema de movilidad, los beneficios que supone y los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta el sector en el corto, medio y largo plazo, a solicitud de la Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS). Congreso de los Diputados

16:00h.- Madrid.- GOBIERNO EMPRESAS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el CEO de Hithium, Zuyu Wu, en el Complejo de la Moncloa.

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- Los primeros testigos comienzan a declarar en el juicio contra veintitrés personas, acusadas de retirar féretros a los difuntos justo en el momento inmediatamente anterior a la cremación para llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados y ponerlos otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios. Audiencia Provincial de Valladolid (Texto)

10:00h.- Madrid.- INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS.- Presentación del Manifiesto del Cluster Catástrofes y del Instituto de la Ingeniería sobre la directiva CER para impulsar la resiliencia de las infraestructuras críticas. Instituto de la Ingeniería de España. C/ General Arrando, 38

10:00h.- Bilbao.- JUSTICIA HOMOFOBIA.- La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia juzga a once personas acusadas de una agresión homófoba a un joven en la madrugada del 6 de junio de 2021 en Basauri. Audiencia. (Texto) (Foto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO PUJOL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio al expresidente de Cataluña Jordi Pujol y su familia por la fortuna oculta en Andorra con las declaraciones de testigos, entre ellos policías nacionales encargados de la investigación, José Herrero Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, exmarido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, y Jaume Masferrer, que fue mano derecha del expresidente del Fútbol Club Barcelona Josep María Bartomeu. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico (Texto)

10:00h.- Palma.- VIOLENCIA SEXUAL.- Juzgan a ocho hombres acusados de agredir sexualmente de forma grupal a una mujer inconsciente, grabarlo y difundir las imágenes en una red social. Audiencia de Baleares

11:00h.- Madrid.- ROBLES DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, en la sede del Ministerio.

12:00h.- Madrid.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- El exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, en prisión preventiva desde 2024, declara voluntariamente ante el juez que le investiga por dar, presuntamente, cobertura a una red de narcotráfico para introducir decenas de toneladas de cocaína en España. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez (Texto)

13:00h.- Madrid.- ROBLES DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión con el gran canciller de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, general del Aire Miguel Ángel Villarroya Vilalta, en la sede del Ministerio.

15:00h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- Finaliza este lunes el plazo dado a las partes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para presentar alegaciones a la exposición razonada de la jueza de Catarroja que pide que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Juzgados (Texto)

18:00h.- Bilbao.- EEUU MIGRACIÓN.- Amnistía Internacional Euskadi realiza una concentración silenciosa de 30 minutos contra la política migratoria implantada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, y para exigir el cierre del centro de detención 'Alligator Alcatraz'. Junto a la escultura del presidente estadounidense John Adams (confluencia de las calles Gran Vía y Diputación)

18:30h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la conmemoración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza). Paseo del General Martínez Campos, 14 (Texto)

19:00h.- Madrid.- CLARA CAMPOAMOR.- La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España homenajea a Clara Campoamor, que hace un siglo se convirtió en la primera académica de número en esta institución. Calle Marqués de Cubas, 13 (Texto)

19:00h.- Bilbao.- MUJERES ETA.- La Fundación Ramón Rubial / Ramón Rubial Fundazioa celebra el acto homenaje 'En primera línea. Mujeres socialistas frente a ETA', con la intervención del secretario general del PSE, Eneko Andueza. Bizkaia Aretoa.

Madrid.- LEY TRANS.- El PP registra en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para pedir la derogación inmediata de los artículos 43 y 44 de la Ley Trans, poniendo fin a la autodeterminación registral del sexo sin requisitos. Congreso

Oviedo.- GOBIERNO UNIVERSIDADES.- El presidente del Principado, Adrián Barbón, y Convocatoria por Asturies-IU se reunirán a petición del socio de Gobierno para abordar las discrepancias en el seno del Ejecutivo en torno a la implantación de dos universidades privadas en Asturias.

09:30h.- Bilbao.- EDUCACIÓN CONGRESO.- El lehendakari, Imanol Pradales, inaugura el primer congreso internacional de evaluación educativa, que reúne a cerca de mil profesionales del ámbito educativo. Palacio Euskalduna

10:00h.- Málaga.- SOCIEDAD GOBIERNO.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, mantiene un encuentro con el divulgador y activista por los derechos humanos Ousman Umar, autor de la novela 'Viaje al país de los blancos', en el Hotel NH Málaga. Hotel NH Málaga

10:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- El CIS organiza las V jornadas sobre Sociología de Género con motivo del 8 de marzo, con la intervención de José Félix Tezanos, Presidente del CIS, y Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Sede del CIS (C. de Montalbán, 8)

10:30h.- Granada.- INVESTIGACIÓN IMPLANTES.- Investigadores del Grupo de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria presentan un implante de córnea para el ojo humano creado con escamas de peces. Salón de Grados A de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Barcelona.- LESIONES MEDULARES.- El Hospital Vall d’Hebron hace balance de los dos años de aplicación del programa para operar lesionados medulares agudos las 24 horas al día y todos los días del año. Hospital Vall d'Hebron (Texto)

11:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- La presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo, recibe una de las condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, con motivo del Día Internacional de la Mujer. El acto será presidido por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y asistirá también el ministro y secretario general del PSOE-M, Óscar López. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Calle Marqués de Cubas, 13

11:00h.- Madrid.- DIA MUJER.- La ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y Soledad Becerril, primera mujer en ocupar una cartera ministerial en la democracia española, intervienen en un coloquio en el Tribunal Constitucional con motivo del Dia de la Mujer.

11:30h.- Madrid.- JORNADA VIH.- La ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la jornada por el Día de la Cero Discriminación 'VIH, comunicación y arte frente al estigma', en la sede del Ministerio.

12:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste al acto que conmemora el Día Internacional de la Mujer, en la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.

12:00h.- Madrid.- ALIMENTARIA 2026.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura el acto de presentación del 'Salón Internacional de Alimentación y Bebidas Alimentaria & Hostelco 2026', en la sede del Ministerio.

17:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Jornada 'El Patronato de Protección a la Mujer. La represión franquista más allá de la dictadura', a solicitud del grupo parlamentario plurinacional Sumar. Congreso de los Diputados (Sala Sagasta)

17:00h.- Madrid.- SANIDAD MUJERES.- La ministra de Sanidad, Mónica García, participa, por videoconferencia, en la reunión 'International Women´s Alliance', junto al jefe del centro de Salud y Atención Sanitaria y miembro de la Junta Directiva de la Alianza, Shyam Bishen.

18:00h.- Madrid.- DÍA MUJER.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste al acto 'Ni calladas ni solas. Mujeres en el debate público', organizado por CCOO, en el Auditorio Marcelino Camacho, en Madrid.

19:00h.- Barcelona.- ENFERMEDAD ELA.- La Gala SOPART por el ELA reúne a celebridades en beneficio de la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls, que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad. Sala La Paloma (Texto)

10:50h.- Málaga.- FESTIVAL MÁLAGA.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asiste a la clausura de la tercera edición del concurso 'Cuéntanos las historias que nadie te cuenta', en el marco del Festival de Cine de Málaga, y previamente atiende a los medios. Hotel NH Málaga

10:30h.- Molina de Segura (Murcia).- CINE SORDA.- El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, recibe a las molinenses Eva Libertad y Miriam Garlo, directora y actriz protagonista, respectivamente, de la película Sorda, galardonada en los Premios Goya en tres categorías (mejor dirección novel, mejor actriz revelación y mejor actor de reparto). despacho alcaldía

11:00h.- Granada.- FESTIVAL GRANADA.- Presentación de la 75 edición del Festival de Granada, a cargo de los representantes del Consejo Rector y del director del certamen, Paolo Pinamonti Centro Lorca (Texto)

12:30h.- Barcelona.- MNAC AMPLIACIÓN.- Presentación del proyecto arquitecónico para la ampliación del Museu Nacional d'Art de Catalunya MNAC. Parc de Montjuic (Texto) (Foto)

18:30h.- Barcelona.- AÑO GAUDÍ.- El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya y el Centre Obert d’Arquitectura presentan 'Constel·lació Gaudí. Una arquitectura col·lectiva', una herramienta interactiva que revela la dimensión colectiva de la obra de Antoni Gaudí Sede del COAC. Plaza Nova, 5

12:30h.- València.- FALLAS VALENCIA.- El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, presenta la programación y la campaña de Fallas 2026, que tiene por lema ‘Territori en modo Falles’, e inaugura la exposición ‘Lluir la festa’, que muestra la indumentaria fallera a lo largo del siglo XX. Diputación, plaza de Manises, 4.

18:30h.- Madrid.- MARISA PAREDES.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la entrega de la Gran Cruz de Isabel la Católica a Marisa Paredes, a título póstumo, un acto al que también asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Complejo de la Moncloa

