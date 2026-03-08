Soria: "Hay una distancia respetable respecto al descenso, pero no está hecho"

Getafe (Madrid), 8 mar (EFE).- David Soria, portero del Getafe, afirmó este domingo, después de ganar 2-0 al Betis, que aunque el Getafe tiene una distancia respetable de diez puntos respecto al descenso, el objetivo de la permanencia no se ha completado todavía.
"Es la realidad. Estamos a diez puntos. Queda un mundo. Hay que ir partido a partido. Ahora al Metropolitano... No hay que mirar abajo ni arriba. Hay que mirarnos a nosotros y hasta donde nos dé. Es la clave. Hay una distancia importante respecto al descenso, pereo no está hecho. Pero da más tranquilidad para competir mejor", señaló.
También recordó que el Getafe acumula una buena racha de resultados y señaló que los "pequeños detalles" en estos momentos "caen a favor" del conjunto azulón.
Sobre los nuevos fichajes del Getafe que han impulsado al equipo de Bordalás hacia casi la salvación, dijo que tiene que darle la enhorabuena a la dirección deportiva: "Han acertado de pleno. Cuatro fichajes de rendimiento inmediato. Gente que aporta y compite. Al final es lo que necesitábamos. Gente que compita".
Por último, habló sobre sus buenas actuaciones: "Llevo unos partidos buenos y acertado. Son equipos con mucha calidad y he conseguido mantener la puerta a cero y a seguir", finalizó. EFE