Sergio Sánchez abre la puerta a la salida de Ademar sin concretar su futuro

León, 8 mar (EFE).- El extremo internacional júnior del Abanca Ademar Sergio Sánchez ha confirmado a EFE que pondrá fin a su etapa en el conjunto leonés al concluir la presente temporada, ante la imposibilidad de seguir compaginando sus estudios de Medicina, que realiza en la Universidad de Valladolid, con los entrenamientos y partidos con el equipo de su tierra.

"Es cierto que intenté ver si podía compaginar estudios en Valladolid y deporte en León, pero es imposible y, más la próxima temporada por el tema de las prácticas y tener la necesaria estabilidad, por eso tengo decidido que buscaré otras opciones para seguir jugando", afirmó Sánchez, quien fuera elegido el pasado verano el mejor extremo izquierdo del mundial juvenil en Egipto.

A pesar de que se le sitúe la próxima campaña en la disciplina del Recoletas Atlético Valladolid, el jugador formado en la cantera ademarista deja abiertas diferentes posibilidades, tanto en el balonmano español, como incluso también probar la experiencia europea.

"Hay que valorar todo, porque en el ámbito académico si decidiera salir fuera de España tendría que cambiar el expediente universitario, algo que es factible, pero la decisión debería de conocerse en poco tiempo", apuntó.

La salida de Sergio Sánchez de la disciplina del Abanca Ademar dejaría al conjunto leonés sin ninguno de los dos jugadores que han compartido la posición, ya que también se ha oficilizado la marcha de Darío Sanz, tras comprometerse para las dos próximas temporadas con el Stuttgart alemán. EFE

fps/erbq/jpd