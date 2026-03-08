Semana política marcada por la guerra de Irán y las elecciones en Castilla y León

Madrid, 8 mar (EFE).- La guerra en Oriente Medio acapara la actualidad política de la semana, mientras los partidos se vuelcan en la recta final de la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León que se celebran el domingo.

Las evacuaciones de españoles en la zona afectada por la guerra desatada por los bombardeos de EE.UU. e Israel a Irán por un lado, la polémica por el envío de una fragata española a Chipre por otro y los movimientos de los líderes europeos con el presidente Pedro Sánchez en su rechazo a seguir la estrategia de Donald Trump seguirán en el tablero.

La semana comenzará con las reuniones el lunes de las direcciones de los partidos, con el trasfondo de la guerra en Oriente Medio y el papel de España ante el conflicto.

En el plano doméstico, está por ver qué ocurre entre PP y Vox, después de que la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, recibiera el pasado viernes el segundo no de la formación de Santiago Abascal para ser investida como jefa del Ejecutivo regional.

Con la repetición electoral en el aire, todas las miradas estarán puestas en si las direcciones de ambos partidos y los equipos negociadores reconducen la situación.

A la espera de la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar cuenta del conflicto en Irán, que presumiblemente quedará para final de mes, ambas cámaras estarán a medio gas esta semana ya que no hay sesiones plenarias.

El jefe del Ejecutivo ha defendido esta semana el envío de una fragata a Chipre y ha garantizado que España será solidaria con un socio europeo y defenderá apoyarle con la misma determinación que esgrime el "no a la guerra".

Y ha defendido, ante la petición del PP de que someta la decisión a autorización del Congreso, que su Gobierno se ajusta a la legalidad internacional y nacional.

En el Senado estará, en la comisión de Hacienda, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para informar sobre posibles flexibilizaciones en la regla de gasto de las comunidades autónomas y sobre la forma de financiar los más de 10.000 millones de euros del Plan de Seguridad y Defensa.

También será constituida una nueva comisión de investigación, la que indagará sobre el estado de la red ferroviaria, el martes.

El Consejo de Ministros se reunirá ese mismo día, sin previsión por ahora de que pueda aprobar un nuevo decreto con las medidas sociales -incluida la que protege a colectivos vulnerables en los desahucios- que decayeron en el Congreso al unir Junts sus votos a PP y Vox.

En la agenda del miércoles también figura la inauguración, por parte del presidente Sánchez, de la primera Cumbre contra el Odio, que reunirá a expertos internacionales y a representantes de colectivos afectados.

El rey viajará este lunes a Lisboa para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente portugués António José Seguro. El martes tiene previsto desplazarse a Chile, para la toma de posesión del nuevo presidente del país, José Antonio Kast, y el miércoles comenzará una visita oficial a Bolivia.

La reina visita el martes la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas, ubicada en El Ejido (Almería). Estará además en la clausura en Alcalá de Henares la tercera edición del máster de formación permanente en "Reporterismo internacional" y presidirá la reunión del patronato de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.EFE

