Scariolo: “Hemos superado otro difícil test ante un gran rival”

Las Palmas de Gran Canaria, 8 mar (EFE).- El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, elogió el rendimiento de su rival, el Dreamland Gran Canaria, y a su plantilla por su capacidad de reacción, lo que le permitió sumar una más que balsámica victoria fuera de casa (80-82) para consolidar el liderato en la ACB, aseverando con ello que “hemos superado otro difícil test ante un gran rival”.

“Hemos completado la mayoría de los objetivos que nos marcamos, ganando otro partido fuera de casa para mantener la posición en la tabla. Seguramente lo hemos hecho alternando muchos minutos de buen baloncesto con algún que otro de relajación, pero no es solo un tema de relajación sino también de quintetos y riesgos”, afirmó el técnico italiano.

Según el exseleccionador nacional, “desde el inicio de la temporada decidimos dar descanso a jugadores referentes en ataque y en defensa, con los riesgos que conlleva. Pero mirando la clasificación no nos está yendo tan mal. No estamos teniendo lesiones y los jugadores están llegando bastante frescos a este momento de la temporada”.

En cualquier caso, Scariolo felicitó a al Gran Canaria: “Hay que darle mérito a ellos, que también juega. Pelos ha estado muy bien, Wong ha metido buenas canastas y han hecho cosas que les ha permitido acabar con opciones hasta el final”, aseveró.

En paralelo, Scariolo señaló la lesión de Kramer como el principal contratiempo tras el partido: “Nos fastidia porque es un jugador importante para nosotros para repartir fuerzas”.

Por último, el técnico bresciano quiso dedicar unas palabras al recién fallecido Vicente Paniagua, jugador histórico del Real Madrid, una “leyenda en la cancha que supo serlo también fuera. Tengo un magnífico recuerdo de él. Lo vi hace mes y medio y me dijo que quería venir a ver el partido de Kaunas. No ha podido ser; le mandamos un gran abrazo a la familia”, concluyó. EFE

dhr/jl