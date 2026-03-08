Saiz defiende el papel del Gobierno frente a quienes mercadean con derechos conseguidos

Aranda de Duero (Burgos), 8 mar (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el papel del Gobierno como dique de contención frente a la inacción del Partido Popular y su disposición a mercadear con los derechos de las mujeres conseguidos para alcanzar pactos con las formaciones ultras.

"No vamos a permitir ni un retroceso en todo lo conseguido, gracias al trabajo de todos los que me rodean y mucho más. Compañeros y compañeras que se dejan la piel para dar a esta tierra lo que se merece, para lograr un cambio para que no pierda ni una oportunidad más de todas las que están pasando por delante", ha subrayado la ministra.

Saiz ha visitado Aranda de Duero (Burgos) dentro de los actos del Partido Socialista en la campaña electoral autonómica y se ha sumado a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer que ha reunido a más de medio millar de personas tras una pancarta con el lema 'Justicia. Respeto. Igualdad'.

En este sentido, ha recordado algunos de los logros sociales impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el incremento de un 66 % del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción de la brecha en las pensiones con una subida del 2,7% y, en las más bajas, de más del 11%, o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 19 semanas.

Ha considerado que en su apuesta por la defensa de la dignidad de las personas se puede enmarcar el proceso de regularización extraordinario que permitirá visibilizar a personas que ya conviven, trabajan y aportan en la sociedad española por tener un proyecto de vida.

La titular de la cartera de Servicios Sociales ha realizado estas declaraciones en el barrio de Santa Catalina, al que el candidato a los comicios autonómicos por Vox, Carlos Pollán, calificó el pasado lunes en un mitin electoral de "estercolero multicultural".

La ministra ha incidido en que la historia de localidades como Aranda de Duero no se entendería sin barrios al que llegaron inmigrantes, también del campo a la ciudad, para trabajar en su progreso.

