Espana agencias

Saiz defiende el papel del Gobierno frente a quienes mercadean con derechos conseguidos

Guardar

Aranda de Duero (Burgos), 8 mar (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el papel del Gobierno como dique de contención frente a la inacción del Partido Popular y su disposición a mercadear con los derechos de las mujeres conseguidos para alcanzar pactos con las formaciones ultras.

"No vamos a permitir ni un retroceso en todo lo conseguido, gracias al trabajo de todos los que me rodean y mucho más. Compañeros y compañeras que se dejan la piel para dar a esta tierra lo que se merece, para lograr un cambio para que no pierda ni una oportunidad más de todas las que están pasando por delante", ha subrayado la ministra.

Saiz ha visitado Aranda de Duero (Burgos) dentro de los actos del Partido Socialista en la campaña electoral autonómica y se ha sumado a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer que ha reunido a más de medio millar de personas tras una pancarta con el lema 'Justicia. Respeto. Igualdad'.

En este sentido, ha recordado algunos de los logros sociales impulsados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el incremento de un 66 % del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción de la brecha en las pensiones con una subida del 2,7% y, en las más bajas, de más del 11%, o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 19 semanas.

Ha considerado que en su apuesta por la defensa de la dignidad de las personas se puede enmarcar el proceso de regularización extraordinario que permitirá visibilizar a personas que ya conviven, trabajan y aportan en la sociedad española por tener un proyecto de vida.

La titular de la cartera de Servicios Sociales ha realizado estas declaraciones en el barrio de Santa Catalina, al que el candidato a los comicios autonómicos por Vox, Carlos Pollán, calificó el pasado lunes en un mitin electoral de "estercolero multicultural".

La ministra ha incidido en que la historia de localidades como Aranda de Duero no se entendería sin barrios al que llegaron inmigrantes, también del campo a la ciudad, para trabajar en su progreso.

EFE

1011674

nlv/erbq/may

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Encuentra: Me voy jodido, pero orgulloso del equipo

Infobae

28-25. El Bathco Torrelavega sigue mirando a Europa

Infobae

0-1. El Eibar rompe el maleficio y logra su primera victoria del curso como visitante

Infobae

El Industrias se mete en la lucha por las eliminatorias y el Jaén se las complica

Infobae

Galán-Chingotto y Triay-Brea ganan las finales del Gijón Premier Padel P2

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secretario general de las

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”