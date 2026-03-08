Russell: “Llevamos mucho tiempo sin tener un coche como este”

Redacción deportes, 8 mar.- El piloto británico de Mercedes, George Russell, se mostró eufórico con el triunfo en el Gran Premio de Australia, el primer circuito de la presente temporada de la Fórmula 1, reconociendo sin tapujos que “hacía mucho tiempo que no teníamos un coche como este, por lo que no podíamos haber empezado de mejor manera”.

“Ha sido una gran lucha al principio”, afirmó el inglés. “Sabíamos que iba a ser difícil. He salido mal y he tenido con Charles (Leclerc) una apretada batalla”, dijo.

“Hemos tenido ese ‘efecto yo-yo’ y cuando usamos el modo recta tenemos subviraje. Aún así, me gusta este coche”, agregó. EFE

dhr-fc