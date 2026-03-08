Espana agencias

Russell: “Llevamos mucho tiempo sin tener un coche como este”

Guardar

Redacción deportes, 8 mar.- El piloto británico de Mercedes, George Russell, se mostró eufórico con el triunfo en el Gran Premio de Australia, el primer circuito de la presente temporada de la Fórmula 1, reconociendo sin tapujos que “hacía mucho tiempo que no teníamos un coche como este, por lo que no podíamos haber empezado de mejor manera”.

“Ha sido una gran lucha al principio”, afirmó el inglés. “Sabíamos que iba a ser difícil. He salido mal y he tenido con Charles (Leclerc) una apretada batalla”, dijo.

“Hemos tenido ese ‘efecto yo-yo’ y cuando usamos el modo recta tenemos subviraje. Aún así, me gusta este coche”, agregó. EFE

dhr-fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

OTAN: 40 años del referéndum que no cerró un debate reavivado ahora por la guerra en Irán

Infobae

Pérez: “Lo más positivo ha sido acabar la carrera”

Infobae

Un sargento que disparó a un inquilino le cede el piso para compensar el daño causado

Infobae

María Gallego, número 1 de Enfermería en España, elige pediatría en un hospital de Madrid

Infobae

Menonitas, franquismo y antigua conservera, en la novela 'Contubernio Picacho', de Fandiño

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de mujeres en

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’