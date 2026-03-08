Espana agencias

Ruiz de Azúa: "Tiendo a meterme en temas delicados, pero no queriendo atacar a nadie"

Guardar

Málaga, 8 mar (EFE).- La cineasta vizcaína Alauda Ruiz de Azúa, última triunfadora de los Goya con su película 'Los domingos', ha admitido este domingo que tiene una "tendencia" a meterse "en temas delicados, pero desde una curiosidad humana, no queriendo atacar a nadie ni juzgar".

Sobre 'Los domingos', considera que, "al no ser dogmática, se ha defendido bien y ha generado lecturas muy distintas, tanto en personas creyentes como no creyentes, no se ha quedado en ningún sitio sectario y ha trascendido eso, provocaba muchas conversaciones y muy distintas en torno a lo religioso".

"Aunque sea una película que cuestiona cosas en torno a la vulnerabilidad de la chica, no pretendía atacar a nadie por tener un sentimiento religioso íntimo", ha asegurado Ruiz de Azúa, que este domingo recibe el Premio Málaga Talent en el Festival de Cine en Español de esta ciudad.

Nunca había vivido un "fenómeno" como el de 'Los domingos', "cuando una película se empieza a hacer grande y trasciende la conversación cinematográfica a lo social".

"Es un regalo que una película nacida con algo de riesgo y con un tema delicado haya sido arropada así por el público y la prensa. Llevamos más de 700.000 espectadores, sigue en las salas de cine, ha generado mucha diversidad de lecturas y me llevo mucho aprendizaje".

Asegura que siempre "hay un posicionamiento" en todo lo que hace y también en esta película, para "mirar las cosas desde cierto humanismo" y con el deseo de cuestionarse cosas y "entender qué es lo que hay de humano en la vocación religiosa".

Su primer largometraje fue 'Cinco lobitos', que considera "el pilar de todo", porque lo que pasó en el Festival de Málaga -donde ganó la Biznaga de Oro a la mejor película española, entre otros premios- "fue el primer peldaño de una escalera" y le dio más oportunidades después.

"Tengo mucha vinculación emocional con este festival, porque fue la primera vez que una película que había hecho la compartía con el público y el público me respondía, y los premios y la visibilidad que dan los festivales colocaron la película en otro sitio".

"Mi realidad es que hice mi primera película con 40 años, veinte años después de haber acabado en la escuela de cine, y llegué a pensar que nunca dirigiría una película, porque es muy complicado levantar un proyecto y te vas haciendo consciente de eso".

Por ello, cuando han llegado "estos años locos y excepcionales por las cosas que han pasado", los ve "con esa distancia de que esto es muy difícil, que se alineen todos los astros".

"La parte de la niña que era, que de forma inconsciente soñaba con formar parte del cine, está alucinando bastante", ha admitido Ruiz de Azúa, que siempre sintió "una necesidad interna e individual que lleva a seguir peleando por levantar proyectos".

"Cuando pensaba que no podría hacer películas, encontraba cierto consuelo en que lo que más me gustaba del cine no me lo podría quitar nadie: escribir, rodar cortos o hablar de cine. Esto no solo depende de ti, y hace falta un poco de suerte y las personas adecuadas en el momento adecuado".

Respecto a los formatos, explica que hacer una película o una serie "siempre ha sido algo intuitivo", porque "casi siempre manda la historia", y ha desvelado que ahora está preparando otra serie con Eduard Sola "para intentar entender plataformas como 'Only fans', que es como mirar a lo que viene del futuro". EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

David Mella sufre un edema óseo en la rodilla izquierda

Infobae

3-0. Un Almería sin brillo golea y entra en ascenso directo

Infobae

Arribas (Almería), con dos goles ante la Cultural, líder de nuevo con 17 goles

Infobae

El 'olímpico navarro' Perathoner consigue el oro paralímpico en snowboard

Infobae

El VRAC arrebata el liderato al Recoletas Burgos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Vox de

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La presentación de los combates

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

Tebas desmiente a Xavi sobre el regreso de Messi: “LaLiga no autorizó absolutamente nada ni tenía el OK para la operación”

A qué hora y dónde ver el partido en Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech

Edu Aguirre, el primero boxeador de la Velada del Año VI: es íntimo amigo de Cristiano Ronaldo y sigue una dieta muy estricta

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”