Ruiz de Azúa: "Tiendo a meterme en temas delicados, pero no queriendo atacar a nadie"

Málaga, 8 mar (EFE).- La cineasta vizcaína Alauda Ruiz de Azúa, última triunfadora de los Goya con su película 'Los domingos', ha admitido este domingo que tiene una "tendencia" a meterse "en temas delicados, pero desde una curiosidad humana, no queriendo atacar a nadie ni juzgar".

Sobre 'Los domingos', considera que, "al no ser dogmática, se ha defendido bien y ha generado lecturas muy distintas, tanto en personas creyentes como no creyentes, no se ha quedado en ningún sitio sectario y ha trascendido eso, provocaba muchas conversaciones y muy distintas en torno a lo religioso".

"Aunque sea una película que cuestiona cosas en torno a la vulnerabilidad de la chica, no pretendía atacar a nadie por tener un sentimiento religioso íntimo", ha asegurado Ruiz de Azúa, que este domingo recibe el Premio Málaga Talent en el Festival de Cine en Español de esta ciudad.

Nunca había vivido un "fenómeno" como el de 'Los domingos', "cuando una película se empieza a hacer grande y trasciende la conversación cinematográfica a lo social".

"Es un regalo que una película nacida con algo de riesgo y con un tema delicado haya sido arropada así por el público y la prensa. Llevamos más de 700.000 espectadores, sigue en las salas de cine, ha generado mucha diversidad de lecturas y me llevo mucho aprendizaje".

Asegura que siempre "hay un posicionamiento" en todo lo que hace y también en esta película, para "mirar las cosas desde cierto humanismo" y con el deseo de cuestionarse cosas y "entender qué es lo que hay de humano en la vocación religiosa".

Su primer largometraje fue 'Cinco lobitos', que considera "el pilar de todo", porque lo que pasó en el Festival de Málaga -donde ganó la Biznaga de Oro a la mejor película española, entre otros premios- "fue el primer peldaño de una escalera" y le dio más oportunidades después.

"Tengo mucha vinculación emocional con este festival, porque fue la primera vez que una película que había hecho la compartía con el público y el público me respondía, y los premios y la visibilidad que dan los festivales colocaron la película en otro sitio".

"Mi realidad es que hice mi primera película con 40 años, veinte años después de haber acabado en la escuela de cine, y llegué a pensar que nunca dirigiría una película, porque es muy complicado levantar un proyecto y te vas haciendo consciente de eso".

Por ello, cuando han llegado "estos años locos y excepcionales por las cosas que han pasado", los ve "con esa distancia de que esto es muy difícil, que se alineen todos los astros".

"La parte de la niña que era, que de forma inconsciente soñaba con formar parte del cine, está alucinando bastante", ha admitido Ruiz de Azúa, que siempre sintió "una necesidad interna e individual que lleva a seguir peleando por levantar proyectos".

"Cuando pensaba que no podría hacer películas, encontraba cierto consuelo en que lo que más me gustaba del cine no me lo podría quitar nadie: escribir, rodar cortos o hablar de cine. Esto no solo depende de ti, y hace falta un poco de suerte y las personas adecuadas en el momento adecuado".

Respecto a los formatos, explica que hacer una película o una serie "siempre ha sido algo intuitivo", porque "casi siempre manda la historia", y ha desvelado que ahora está preparando otra serie con Eduard Sola "para intentar entender plataformas como 'Only fans', que es como mirar a lo que viene del futuro". EFE

