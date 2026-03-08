Espana agencias

Rescatadas del techo de su coche dos personas arrastradas por un río en Tarragona

Guardar

Barcelona, 8 mar (EFE).- Dos personas han sido rescatadas por los Bombers de la Generalitat de Cataluña este domingo cuando estaban encaramadas al techo de su coche en el cauce del río Gaià, en Tarragona, tras ser arrastrado el vehículo por la fuerza de la corriente.

Los Bombers han informado de que pasadas las cuatro de la tarde han sido alertados de que una pareja pedía ayuda subida al techo de su vehículo, que ha sido arrastrado por la corriente cuando cruzaba el río por un paso en el municipio tarraconense de Montferri.

La fuerza del río, cuyo caudal ha aumentado considerablemente por las lluvias caídas en los últimos días en Cataluña, ha arrastrado el turismo unos cincuenta metros aguas abajo del lugar de paso.

Subidos al techo, han sido estas dos personas las que han pedido ayuda con su móvil a los servicios de emergencias, según han explicado a EFE los Bombers, que las han rescatado ilesas.

Los bomberos, que han desplazado a la zona seis dotaciones, han anclado además el vehículo para evitar que sea arrastrado por el río. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Encuentra: Me voy jodido, pero orgulloso del equipo

Infobae

28-25. El Bathco Torrelavega sigue mirando a Europa

Infobae

0-1. El Eibar rompe el maleficio y logra su primera victoria del curso como visitante

Infobae

El Industrias se mete en la lucha por las eliminatorias y el Jaén se las complica

Infobae

Galán-Chingotto y Triay-Brea ganan las finales del Gijón Premier Padel P2

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El secretario general de las

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Este es el patrimonio de Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León: dos viviendas, un coche y una deuda de más de 200.000 euros

Procedente el despido de un operario de autopistas que dio positivo en cocaína y cannabis mientras conducía un vehículo de la empresa

El Tribunal Supremo niega la residencia en el País Vasco a un enfermo renal alegando que ya conocía su diagnóstico en su país de origen

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

1 céntimo el litro de gasolina: una estación de servicio comete una errata con el precio y atrae a decenas de automovilistas que llenan el depósito e incluso bidones

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”