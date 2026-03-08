Rescatadas del techo de su coche dos personas arrastradas por un río en Tarragona

Barcelona, 8 mar (EFE).- Dos personas han sido rescatadas por los Bombers de la Generalitat de Cataluña este domingo cuando estaban encaramadas al techo de su coche en el cauce del río Gaià, en Tarragona, tras ser arrastrado el vehículo por la fuerza de la corriente.

Los Bombers han informado de que pasadas las cuatro de la tarde han sido alertados de que una pareja pedía ayuda subida al techo de su vehículo, que ha sido arrastrado por la corriente cuando cruzaba el río por un paso en el municipio tarraconense de Montferri.

La fuerza del río, cuyo caudal ha aumentado considerablemente por las lluvias caídas en los últimos días en Cataluña, ha arrastrado el turismo unos cincuenta metros aguas abajo del lugar de paso.

Subidos al techo, han sido estas dos personas las que han pedido ayuda con su móvil a los servicios de emergencias, según han explicado a EFE los Bombers, que las han rescatado ilesas.

Los bomberos, que han desplazado a la zona seis dotaciones, han anclado además el vehículo para evitar que sea arrastrado por el río. EFE