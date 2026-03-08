Espana agencias

Reanudan la búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias

Guardar

Oviedo, 8 mar (EFE).- El dispositivo de búsqueda desplegado para localizar a la mujer de 56 años que el viernes se cayó al río Silvestre, en el concejo asturiano de San Martín del Rey Aurelio, se ha retomado este domingo, ha informado la Guardia Civil.

Las labores de rastreo, que se llevan a cabo desde el viernes por la tarde, se han reanudado hoy a las 08:00 horas con un amplio operativo, según las mismas fuentes.

El dispositivo de búsqueda estará formado por agentes del Instituto Armado, miembros de la Policía Local, efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y componentes de Protección Civil.

En las labores de rastreo también participarán el Grupo de Rescate de Intervención en Montaña y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, además del helicóptero de la Guardia Civil y de un dron del 112.

Los efectivos peinaron a lo largo de la jornada de ayer sin éxito los ríos Silvestre y Nalón, con unas aguas crecidas por las últimas lluvias caídas, desde el entorno de la Hueria de Carrocera hasta la zona de Soto del Barco, en la parte central de Asturias.

La hija de la desaparecida dio aviso el viernes, sobre las 19:40 horas, a los equipos de emergencias de que su madre se había caído al río, en la zona de La Huerta, momento en que se desplegó el dispositivo de búsqueda. EFE

EFE

