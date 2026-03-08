Espana agencias

Rahm pone fin a una sequía de año y medio sin títulos al ganar el torneo LIV de Hong Kong

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- El jugador español Jon Rahm consiguió ese domingo poner fin a la sequía de títulos individuales que arrastraba desde que venció en Chicago (Estados Unidos) en septiembre de 2024 al imponerse con superioridad en el torneo de Hong Kong de LIV, el circuito saudí de golf.

Después de 25 pruebas sin saborear el éxito y de dos segundos puestos en las primeras citas de la temporada de LIV -Riad y Adelaida-, Rahm se desquitó y se hizo con el triunfo, recompensado con un cheque de cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros), con un total de -23, con tres golpes de ventaja sobre el belga Thomas Detry y cuatro sobre su compatriota Thomas Pieters.

El exnúmero uno del mundo y mejor jugador de la general en las dos campañas que lleva en la liga saudí encaró la cuarta y última jornada en el Hong Kong Golf Club como líder empatado y, aunque Pieters le dio alcance a falta de cinco hoyos, aguantó la presión para coronarse campeón 539 días después de su última victoria individual. EFE

