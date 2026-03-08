Espana agencias

Radicales lanzan botellas a agentes de la Ertzaintza tras el partido Athletic-Barcelona

Bilbao, 8 mar (EFE).- Radicales atacaron anoche a agentes de la Ertzaintza lanzando botellas contra ellos al término del partido de fútbol que disputaron en el estadio bilbaíno de San Mamés el Athletic Club y el Barcelona.

Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad, los incidentes se registraron al finalizar el partido, pasadas las once de la noche, en las inmediaciones del estadio.

Un grupo de radicales arrojó botellas contra los agentes de la Ertzaintza que se encontraban en el lugar, sin que se registrasen heridos. Tampoco se practicaron detenciones. EFE

