Pérez: “Lo más positivo ha sido acabar la carrera”

Redacción deportes, 8 mar.- El piloto mexicano de la escudería Cadillac Sergio Pérez aseguró, tras finalizar 16º en el Gran Premio de Australia, que “lo más positivo ha sido haber acabado la carrera con el nuevo equipo", al tiempo que dijo que "ahora lo importante es aprender y progresar”.

“Es clave ahora la progresión y trabajar con el equipo como debemos fijar el plan porque el tiempo en la Fórmula 1 es el peor enemigo que tenemos”, explicó Checo, que volvía así al campeonato con el equipo norteamericano.

Con respecto al tema del ahorro y las baterías, uno de los principales quebraderos de cabeza de la nueva normativa, Pérez se mostró tajante y sincero: “No entiendo nada. Es supercomplicado; de repente te quedas sin batería y hace que la carrera sea muy diferente a lo que estaba acostumbrado. No lo disfruté tanto, pero esperemos que, con el paso de las carreras, lo podamos entender mejor”.

“Lo más positivo es que pude esquivar a (Liam) Lawson en la salida. El arranque ha sido una locura y complicada, pero lo importante es que pudimos acabar”, añadió. EFE

