Paz, feminismo y territorio 30 minutos, pilares del proyecto del PSOE en Castilla y León

Palencia, 8 mar (EFE).- El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha defendido la paz y el feminismo como los dos pilares fundamentales de su proyecto político, y un nuevo modelo territorial para garantizar el acceso a los servicios públicos basado en el concepto “territorio 30 minutos”.

Durante un acto de campaña celebrado en Palencia coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Martínez ha afirmado que el feminismo responde a "una cuestión de convicción y de principios, de justicia y de igualdad con el 50 por ciento de la población" y ha reconocido el papel de varias generaciones de mujeres en la defensa de las libertades y derechos en España.

En este sentido, ha agradecido especialmente a las mujeres mayores que "pelearon en los peores momentos" para poder disfrutar hoy de libertades.

Junto al feminismo, el candidato socialista ha subrayado la defensa de la paz como otro de los ejes centrales de su propuesta política, criticando la posición de la derecha en el actual contexto internacional, a la que ha acusado de alinearse con posiciones belicistas.

Martínez ha asegurado que frente a los conflictos internacionales es necesario mantener un posicionamiento claro a favor de la paz, del multilateralismo y del respeto al derecho internacional y a los derechos humanos.

"Cuando alguien no se posiciona con un sí a la paz o un no a la guerra, se está colocando del lado de quienes generan inestabilidad”, ha afirmado, alertando de las consecuencias humanitarias, económicas y democráticas que tienen los conflictos armados.

En este sentido ha reivindicado la acción del Gobierno de Pedro Sánchez en defensa de la paz y ha criticado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a toda la derecha por "la falta de alma al alinearse con el matón del patio para ver si así no les pegan a ellos".

En otro orden de cosas, ha defendido un nuevo modelo territorial para garantizar el acceso a la sanidad y a los servicios públicos en la comunidad, basado en el concepto que ha denominado "territorio 30 minutos", que consiste en garantizar que la población pueda acceder en ese tiempo máximo a servicios esenciales como la atención sanitaria, la educación o la protección social.

El candidato socialista ha acusado a los sucesivos gobiernos del PP en Castilla y León de haber concentrado inversiones y servicios en las capitales de provincia, dejando al resto del territorio "como si fuera paisaje".

Martínez ha defendido un proyecto municipalista y comarcal que permita equilibrar el desarrollo entre las capitales y el resto de municipios, con especial atención a la prestación de servicios públicos. EFE

