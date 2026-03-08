Pablo Bustinduy visita al equipo paralímpico español en Cortina d'Ampezzo

Cortina d'Ampezzo, 8 mar (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, acompañó este domingo al equipo paralímpico español que compite en los Juegos de invierno de Milán Cortina d'Ampezzo y, tras asistir a las competiciones de snowboard, tuvo ocasión de conocer la Villa junto a los deportistas.

Durante la visita, Bustinduy estuvo acompañado por el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y por el embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Jesús Celada, así como por el presidente y el director general del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán y Francisco Botía, respectivamente.

Los deportistas españoles fueron los encargados de mostrar a los invitados las diferentes instalaciones de la Villa Paralímpica como el comedor, el gimnasio, la policlínica, las zonas recreativas, la oficina de España y las habitaciones en las que se alojarán hasta el próximo día 15, cuando se clausure la cita de Milán Cortina. EFE