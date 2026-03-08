Pablo Barrios se reincorpora al grupo tras 30 días de baja

Majadahonda (Madrid), 8 mar (EFE).- Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, se sumó al trabajo con el grupo, tal y como estaba previsto, en la sesión de este domingo, después de 30 días de baja por una lesión muscular, con lo que estará listo para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Tottenham de este martes en el estadio Metropolitano.

El internacional español, esencial e indiscutible en el esquema de Diego Simeone, se lesionó en el duelo del pasado 5 de febrero contra el Betis, en los cuartos de final de la Copa del Rey, y desde entonces se ha perdido los últimos nueve partidos de su equipo.

Barrios fue baja en las victorias contra el Barcelona (4-0), la Real Sociedad (3-2), el Oviedo (0-1), el Brujas (4-1) y el Espanyol (4-2), en el empate de la ida con el Brujas (3-3) y en las derrotas con el conjunto azulgrana en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (3-0) y en las sufridas en LaLiga contra el Betis (0-1) y el Rayo Vallecano (3-0).

Ahora ya está restablecido de esa dolencia y disponible para volver a la competición en un tramo transcendental de la temporada, con la final de la Copa del Rey a la vista el próximo 18 de abril y con las últimas fases de la Liga de Campeones.

Rodrigo Mendoza, que sufrió este sábado un esguince en el tobillo derecho de grado moderado, es la única baja en el equipo rojiblanco para recibir este martes al Tottenham. EFE