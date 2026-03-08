Once acusados se sientan en el banquillo desde mañana por una agresión homófoba en Bizkaia

Bilbao, 8 mar (EFE).- Once personas se sientan en el banquillo de los acusados desde mañana en la Audiencia de Bizkaia en el juicio por una agresión homófoba a un joven en junio de 2021 en Basauri (Bizkaia), a quien dejaron inconsciente tras propinarle una brutal paliza entre comentarios despectivos sobre su condición sexual.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acogerá durante cuatro días el juicio por estos hechos. Según lo previsto, los acusados declararán el próximo día 11.

Los hechos por los que se les juzga ocurrieron durante la madrugada del 6 de junio de 2021 en el parque de Bizkotxalde, donde un grupo de jóvenes agredieron al joven Ekain Perrino, que tenía 23 años en aquel momento.

Los atacantes, según fuentes de organizaciones sociales, no conocían a la víctima, a la que propinaron puñetazos y patadas y continuaron golpeando en el suelo cuando perdió el conocimiento mientras pronunciaban expresiones como "esto te pasa por ser un maricón de mierda".

El joven quedó inconsciente y sangrando por la boca y la nariz, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Más de cinco años después, once personas serán juzgadas por estos hechos, que provocaron numerosos apoyos al joven agredido en Basauri y en Euskadi.

Pocos días después de la agresión homófoba, cientos de personas se manifestaron por las calles de Basauri en una marcha organizada por amigos de Ekain y colectivos LGTBI bajo el lema 'Homofobiarik ez. Ni una agresión sin respuesta'.

El caso también suscitó reacciones entre los partidos y las instituciones vascas. Todos los grupos del Parlamento Vasco menos Vox mostraron en una declaración de solidaridad con Ekain su "rechazo más enérgico" a la agresión homófoba que sufrió.

El joven también recibió el apoyo del Ayuntamiento de Basauri, el Ararteko y la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, que, en redes sociales, achacó la agresión al "discurso homófobo de la ultraderecha".

Desde el Gobierno Vasco, el que en aquel momento era consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, se confesó "francamente desolado" por el caso: "Siento incomprensión y desazón. Que una cuadrilla de más de diez jóvenes, con el esfuerzo que se hace en las escuelas y en la sociedad, tenga esta actitud del pleistoceno te produce incomprensión y desazón", dijo pocos días después de los hechos. EFE