Nuevas Generaciones del PP asegura que Angrisano nunca llegó a ejercer su responsabilidad

Madrid, 8 mar (EFE).- Nuevas Generaciones del PP ha asegurado este domingo que Carlo Angrisano Girauta, que ha dimitido como secretario general pidiendo el voto para Vox, no ha ejercido su cargo con responsabilidad, ni ha participado en los últimos años en actos en distintos puntos de España en los que se ha volcado la organización.

Fuentes de Nuevas Generaciones del PP, presidida por la diputada en el Congreso Beatriz Fanjul, han confirmado a EFE que Angrisano ha comunicado su baja del partido y su dimisión como secretario general de la organización juvenil.

"En estos años no ha recorrido España junto a nosotros, ni ha participado en las juntas, escuelas o congresos que hemos organizado", han afirmado desde la organización.

Las mismas fuentes han remarcado que Angrisano "deja hoy una responsabilidad que nunca llegó a ejercer".

Angrisano, sobrino del expolítico de Ciudadanos y actual eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, ha dimitido este domingo y se ha dado de baja como afiliado al considerar que su partido "teme más perder votos que defender lo correcto", y por ello ha pedido el voto para Vox.

Lo ha anunciado en su cuenta en la red social X en la que ha expresado que el PP "ha dejado de defender los valores" por los que se afiliaron "la mayoría" de sus militantes.

Afiliado desde hace 14 años y vinculado al PP europeo, Angrisano (29 años) ha sido presidente de la organización European Democrat Students (2019-2021), así como asesor de los populares en Bruselas, y asumió el cargo de secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) en 2021.EFE