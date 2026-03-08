Muere un joven de 28 años en Granada, donde se investigan un posible atropello y una riña

Granada, 8 mar (EFE).- Un joven de 28 años ha fallecido en un suceso registrado esta noche en Chauchina (Granada), un enfrentamiento en el que se ha utilizado un hacha y en el que se ha visto implicado un conductor de autobús, un hombre de 55 años que ha resultado herido.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, el suceso comenzó a las 23:30 horas en la calle Carmen de la Virgen de este municipio del área metropolitana de Granada.

Varias llamadas alertaron de dos sucesos relacionados: un hombre armado con un hacha y un incidente con un conductor del autobús.

El 112 activó a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y a personal del 061 que confirmaron la muerte del joven de 28 años, que podría haber sido atropellado por el autobús, y el traslado del conductor, de 55 años, con heridas por contusiones. EFE

mro/vg/ess