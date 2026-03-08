Espana agencias

Montero, convencida de que con unidad se llegará a la igualdad real

Sevilla, 8 mar (EFE).- La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado este domingo, Día Internacional de la Mujer, convencida de que con la unidad "entre todos y todas se eliminarán los obstáculos que aún impiden la igualdad real" en la sociedad.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, donde ha acudido a las movilizaciones del 8M en las que miles de mujeres han salido a la calle para "gritar" que es necesario seguir avanzando en derechos "con ilusión y esperanza".

Entre los obstáculos que hay que afrontar se ha referido a los del mundo laboral, en el que las mujeres ocupan "las posiciones más precarias" y por eso "son tan importantes medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la reforma laboral" impulsados por el Gobierno central y que ayudan a combatir la desigualdad.

Asimismo, ha recordado la importancia del "complemento de brecha" promovido por el Gobierno para "compensar las lagunas en la vida laboral de las mujeres".

Por otro lado, ha lamentado profundamente que la sociedad siga despertando algunos días con noticias de nuevos asesinatos por violencia machista: "Este año llevamos 11 muertes de mujeres y una de un menor, fruto de la violencia vicaria, una violencia que quiere excederse, especialmente con las mujeres arrebatándoles lo que más quieren".

"Todos estos temas son temas fundamentales para salir a la calle, pero este año tenemos un motivo más, y es que las mujeres decimos 'No a la guerra' ya que promovemos que la solución a los conflictos sea dialogada, se pueda producir en condiciones pacíficas y, por tanto, no tengamos que llegar a situaciones bélicas de este tipo", ha remarcado.

Respecto a la situación en Andalucía, ha sido tajante: "Albergamos las dos bases militares de Rota y de Morón y en ningún caso el Gobierno va a autorizar la utilización de las bases para una guerra militar".

"Luchamos por los derechos de las mujeres en Irán, pero, sobre todo, este año lo que queremos es trasladar que no creemos que la guerra solucione nada. Encarece la vida, el precio de la cesta de la compra, provoca muerte y dolor, y también, como siempre, una agresión a las mujeres, porque ellas son utilizadas como un arma de guerra".

En relación con que haya habido varias convocatorias de manifestación este domingo en Sevilla, ha destacado que es "una pena" que no se pueda expresar toda la fuerza del movimiento de manera conjunta. "Tenemos más puntos que nos unen que puntos que nos separan".

Por ello, ha hecho un llamamiento para que el año que viene sean capaces de ir en toda España "en una sola manifestación que ponga en valor la fuerza de las mujeres". EFE

