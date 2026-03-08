Moncho Fernández: "Felicito al equipo por el esfuerzo y por creer"

Girona, 8 mar (EFE).- El técnico del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha felicitado a su equipo a pesar de perder este domingo con el Unicaja (83-90) "por el esfuerzo y por creer" en un partido muy complicado por las bajas de Juan Fernández, Maxi Fjellerup y Sergi Martínez, con solo nueve jugadores del primer equipo.

"Siempre tienes el miedo de cómo volverá el equipo después de las ventanas, después de tanto tiempo sin jugar juntos, pero hemos comenzado muy bien el partido, en ataque y en defensa. En el segundo cuarto se nos ha hecho pequeño el aro y hemos fallado cómodos y el Unicaja nos ha castigado defensivamente. Hemos hecho muchos errores que normalmente no hacemos", ha resumido el entrenador gallego.

Fernández ha reivindicado que la segunda parte, en cambio, ha sido "otra película" porque su equipo "ha luchado y ha creído" y "no ha bajado los brazos" a pesar de que las circunstancias del partido podían invitar a hacerlo.

"Hemos jugado francamente bien y hemos llegado al final con opciones de victoria, pero nos han ganado porque han metido algunas canastas fantásticas", ha asegurado el técnico del conjunto local, tras un encuentro "condicionado" por las bajas.

También ha destacado que Khory Brunot y Enric Sanmartín, jugadores de 19 años del equipo U22, han hecho "un trabajo magnífico" y "una labor muy complicada" porque es "muy difícil jugar contra estos físicos". EFE

asm/xsf/jpd