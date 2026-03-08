MIlito afirma que triunfo de Chivas sobre Atlas fue por la paciencia de sus jugadores

Guadalajara (México), 14 feb (EFE).- El argentino Gabriel Milito, entrenador de las Chivas de Guadalajara, aseguró este sábado que el triunfo ante Atlas fue resultado de la paciencia que su equipo tuvo para romper la defensa del rival.

“Los chicos tuvieron una paciencia y una movilidad extraordinaria en el primer tiempo, cambiando de posiciones para intentar desorganizar su estructura defensiva”, dijo en conferencia de prensa.

Chivas venció al Atlas en el derbi tapatío por marcador de 2-1, con goles de Armando González y Ángel Sepúlveda, quien concretó la ventaja de su equipo con un penalti en el segundo tiempo.

El Guadalajara inició el partido con un gol de desventaja y logró empatar y remontar, pese a que González falló un penalti.

“Al triunfo le damos muchísimo valor para ser un clásico y tiene una cuota adicional muy importante. Empezar perdiendo un clásico y remontarlo fortalece sin duda el ánimo y la confianza de los jugadores”, señaló el estratega.

Milito reveló que luego de la falla de González decidieron que Sepúlveda tirara el segundo penal por un acuerdo que hubo entre ambos jugadores y el cuerpo técnico decidió darle la confianza para cobrarlo, lo que al final derivó en el triunfo.

El entrenador se refirió a los seis compromisos que Chivas ha tenido que enfrentar como visitante y en los que el plantel ha tenido que adaptarse a las condiciones y mantener su nivel de juego.

“Nos adaptamos e intentamos salir a jugar en todos los campos de la misma manera”, señaló.

Luego de seis triunfos consecutivos, Guadalajara perdió con Cruz Azul y Toluca. La victoria de hoy significó el regreso a los resultados positivos y dar un salto al tercer lugar de la clasificación con 21 puntos, cuatro menos que el líder Cruz Azul.

El Guadalajara se medirá en casa al Santos Laguna el próximo sábado en partido de la jornada 11.EFE

(fotos)