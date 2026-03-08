Espana agencias

Miles de mujeres se manifiestan en Barcelona para reivindicar la lucha feminista

Guardar

Barcelona, 8 mar (EFE).- Miles de mujeres se manifiestan a mediodía del domingo por el centro de Barcelona con motivo del 8-M, el Día Internacional de la Mujer, para reivindicar la lucha feminista y alertar del auge de la extrema derecha y del conservadurismo reaccionario.

La convocatoria, organizada por la llamada Assemblea 8-M, considerada la movilización de carácter unitario de la capital catalana, ha partido pasadas las 11:40 hora de los Jardinets de Gràcia, desde donde se prevé dirigir por el Paseo de Gràcia hacia Plaza Catalunya y luego culminar la marcha en Arc de Triomf, donde se celebrará el acto final.

Esta movilización tiene como lema "Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista", y reivindica derechos laborales completos para las mujeres, el fin de las violencias machistas o bien la protección de maternidades libres, entre otras cuestiones.

Como es habitual, el color morado ha presidido la marcha, con miles de mujeres portando prendas, banderas o pañuelos de este color, símbolo de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos.

Antes del inicio de la manifestación, dos portavoces de la Assemblea 8M, Aida Sánchez y Maria José Tavira, han reivindicado que el "feminismo es la última línea de defensa de la vida" en el actual contexto de "conservadurismo reaccionario", que quiere a las mujeres "encerradas en casa", han subrayado.

Ambas han asegurado que la movilización de hoy también es importante para denunciar las políticas belicistas que han provocado guerras como la actual en Oriente Medio.

La marcha también denuncia que los cuidados de los hijos o de los familiares siguen recayendo de forma muy mayoritaria en las mujeres, en un 90 %, y también hace un llamamiento en favor de los derechos de las mujeres migrantes.

Sin embargo, esta movilización no es la única con motivo del 8-M en Barcelona, ya que a las 12 horas arranca una marcha alternativa impulsada por la Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona, que integra a una veintena de entidades.

Ambas manifestaciones se producen también en un contexto de discursos contrarios al feminismo entre los jóvenes.

1012265

dic-jd/fl/mcm

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del lunes 9 de marzo de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Ingenieros piden fortalecer la resiliencia de las infraestructuras críticas en España

Infobae

Saiz incide en el papel transformador del cine y en que dé voz a historias invisibilizadas

Infobae

Condenados los dos hombres que acosaron a una trabajadora del Ayuntamiento de Albacete durante la Feria

Infobae

Penas de hasta siete años de priaión por secuestrar y torturar a un hombre en un piso de San Blas (Madrid)

Penas de hasta siete años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil se queja

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

Un juzgado de violencia sobre la mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual

Un juez prohíbe a dos presuntas carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante las Fallas tras ser detenidas por el intento de robo a una turista italiana

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

ECONOMÍA

Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”