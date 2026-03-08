Miles de mujeres se manifiestan en Barcelona para reivindicar la lucha feminista

Barcelona, 8 mar (EFE).- Miles de mujeres se manifiestan a mediodía del domingo por el centro de Barcelona con motivo del 8-M, el Día Internacional de la Mujer, para reivindicar la lucha feminista y alertar del auge de la extrema derecha y del conservadurismo reaccionario.

La convocatoria, organizada por la llamada Assemblea 8-M, considerada la movilización de carácter unitario de la capital catalana, ha partido pasadas las 11:40 hora de los Jardinets de Gràcia, desde donde se prevé dirigir por el Paseo de Gràcia hacia Plaza Catalunya y luego culminar la marcha en Arc de Triomf, donde se celebrará el acto final.

Esta movilización tiene como lema "Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista", y reivindica derechos laborales completos para las mujeres, el fin de las violencias machistas o bien la protección de maternidades libres, entre otras cuestiones.

Como es habitual, el color morado ha presidido la marcha, con miles de mujeres portando prendas, banderas o pañuelos de este color, símbolo de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos.

Antes del inicio de la manifestación, dos portavoces de la Assemblea 8M, Aida Sánchez y Maria José Tavira, han reivindicado que el "feminismo es la última línea de defensa de la vida" en el actual contexto de "conservadurismo reaccionario", que quiere a las mujeres "encerradas en casa", han subrayado.

Ambas han asegurado que la movilización de hoy también es importante para denunciar las políticas belicistas que han provocado guerras como la actual en Oriente Medio.

La marcha también denuncia que los cuidados de los hijos o de los familiares siguen recayendo de forma muy mayoritaria en las mujeres, en un 90 %, y también hace un llamamiento en favor de los derechos de las mujeres migrantes.

Sin embargo, esta movilización no es la única con motivo del 8-M en Barcelona, ya que a las 12 horas arranca una marcha alternativa impulsada por la Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona, que integra a una veintena de entidades.

Ambas manifestaciones se producen también en un contexto de discursos contrarios al feminismo entre los jóvenes.

