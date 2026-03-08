Miles de andaluces salen a las calles para reivindicar la igualdad, el feminismo y la paz

Sevilla, 8 mar (EFE).- Miles de andaluces han salido a las calles este domingo, Día de la Mujer, para participar en manifestaciones en defensa de la igualdad, la paz y el feminismo como herramienta para erradicar la violencia machista de la sociedad, como han clamado en sus pancartas y eslóganes.

Las más multitudinarias se han celebrado en la capital andaluza, una de las ciudades que ha contado con dos convocatorias paralelas.

Una de ellas ha recorrido las calles del centro, desde plaza Nueva hasta la Alameda de Hércules convocada por el Movimiento Feminista de Sevilla y la Plataforma 8M, y ha contado con la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

La segunda, organizada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla (AFUS), ha partido de la Torre Pelli para llegar el palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, bajo el lema "Avanzamos colectivamente: feminismos diversos y combativos".

En todas las capitales de provincia de Andalucía se han celebrado manifestaciones con motivo del 8 de marzo, que este año han hecho hincapié en el avance de discursos reaccionarios contra el feminismo.

También ha habido un recuerdo a las víctimas de la violencia machista, entre ellas Pilar, la primera víctima mortal de este año, en el municipio de Quesada (Jaén). EFE

