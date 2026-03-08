Menonitas, franquismo y antigua conservera, en la novela 'Contubernio Picacho', de Fandiño

Santiago de Compostela, 8 mar (EFE).- Una familia menonita en Galicia, una fotógrafa desaparecida durante el franquismo y las instalaciones de una antigua conservera de pescado en Cangas do Morrazo convertida en residencia de personas mayores configuran algunos de los elementos de la novela 'Contubernio Picacho', del escritor gallego Xaime Fandiño.

La obra discurre fundamentalmente en una ficticia residencia de mayores del antiguo edificio actualmente abandonado de la conservera de pescado Massó y narra las iniciativas emprendidas por sus moradores, según ha indicado a la prensa el autor, que lleva a cabo una serie de presentaciones en varios puntos de Galicia.

Tras adquirir en un mercadillo de Cangas a una familia menonita un bolso en cuyo interior aparece documentación sobre una joven fotógrafa gallega desaparecida durante el franquismo, los mayores de la residencia emprenden una investigación sobre el caso.

La misteriosa joven, una contestataria crítica con el régimen franquista en la década de 1960, lleva a los personajes a descubrir ese pasado reciente de la historia del que formaron parte, y en el que aparecen reconocidas figuras actuales de la ciudad de Vigo.

En esa ficción aparecen también personajes como una familia de menonitas, una comunidad menonita esparcida por varios países, aunque no hay constancia de asentamiento alguno en Galicia.

Se trata del segundo libro de una trilogía de Fandiño, un polifacético académico, realizador de televisión, músico, escritor y promotor de una jubilación activa, algo que cultiva con el ejemplo.

En su anterior libro, 'El último concierto', el autor recurre a las aventuras de un grupo de mayores que se marchan sin avisar de una residencia para acudir al festival Resurrection Fest, como reivindicación del derecho a la libertad a decidir de los clasificados como 'tercera edad'.

Fandiño ya está escribiendo la siguiente y última parte de su trilogía, en la que asegura que pretende abordar desde una mirada de ficción la historia de Vigo en la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de una época en la que los submarinos del régimen nazi circulaban en las proximidades de su costa, donde se descargaba el wolframio, y de donde al final de Guerra Civil española los integrantes de la Legión Condor, tras haber prestado apoyo a Franco, partieron en barcos de regreso a Alemania .EFE