McGrath se desquita del mal trago en los Juegos y se acerca al Globo de Cristal de eslalon

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- El noruego Atle Lie McGrath venció este domingo en el eslalon de Kranjska Gora (Eslovenia), el más ajustado del curso con los seis primeros en solo doce centésimas, y dio un paso decisivo para conquistar su primer Globo de Cristal de la especialidad, además de desquitarse del mal trago sufrido en los recientes Juegos de Milán-Cortina.

McGrath, que fue el mejor en la primera manga, marcó un tiempo global de 1:38.85, con solo una centésima de margen sobre su compatriota Henrik Kristoffersen, y cuatro sobre el brasileño Lucas Pinheiro.

La cuarta posición fue para el austriaco Michael Matt, a seis centésimas, quinto el alemán Linus Strasser, a nueve, y sexto el francés Clement Noel, a doce.

La victoria fue un cierto alivio de la pesadilla que sufrió McGrath en los recientes Juegos de Invierno, cuando un error en la segunda manga, después de haber sido el más rápido en la primera, le dejó sin oro y su enfado le llevó a irse caminando por la nieve, en una de las imágenes más llamativas que dejó la competición olímpica.

McGrath, de 25 años, suma su tercera victoria de la temporada, tras imponerse en los eslálones de Wengen (suiza) y Alta Badia (Italia), y su sexto podio en la especialidad, lo que le consolida como líder en la clasificación.

A falta de la final en Lillehamer (Noruega) dentro de dos semanas, McGrath es primero con 552 puntos, con 41 de ventaja sobre Pinheiro, quien se aleja de su rival después de que afrontara la carrera de Kranjska Gora a solo un punto.

También tiene alguna opción Noel, a 77 puntos del líder, mientras que cuarto, a 99, es Kristoffersen, bronce olímpico.

El suizo Loic Meillard, oro en eslalon en los Juegos, quedó descalificado en la primera bajada en la estación eslovena, adonde ya llegó sin opciones en la general.

En la clasificación de la regularidad de la Copa del Mundo, el suizo Marco Odermatt, quien no compite en eslalon, no ve peligrar su liderato al tener 1.530 puntos, 572 más que Pinheiro y 686 respecto a McGrath.

Antes de Lillehamer, quedan tres pruebas, un supergigante, un descenso y un eslalon, que se disputarán en Courchevel (Francia) entre los próximos días 13 y 15. EFE

