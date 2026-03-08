Espana agencias

Mbappé inicia la cuenta atrás

Madrid, 8 mar (EFE).- El francés Kylian Mbappé regresó este domingo a Madrid e inició su particular cuenta atrás para el regreso a los terrenos de juego, con el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del miércoles ante el Manchester City como objetivo, en función de las sensaciones que tenga en la rodilla izquierda.

Mbappé ha completado una parte de su recuperación en París, donde visitó a un médico especialista en lesiones de rodilla, el francés Bertrand Sonnery-Cottet. Su diagnóstico refrendó el del Real Madrid, que publicó un parte médico el pasado lunes en el que volvió a señalar que el delantero sufre un "esguince en la rodilla izquierda".

Obligado a parar por los dolores de una lesión que se produjo el 7 de diciembre y de la que no se recuperó bien tras ausentarse en partidos aislados, Mbappé se ha perdido los tres últimos encuentros del Real Madrid, ante Benfica, Getafe y Celta de Vigo.

Su objetivo siempre ha estado enfocado al 11 de marzo, el día del primer duelo de la eliminatoria europea ante el City en el estadio Santiago Bernabéu.

Siguiendo un tratamiento conservador y tras unos días en París junto a recuperadores del club, Mbappé completó en la mañana de este domingo su última sesión de trabajo en Francia antes de volar a la capital de España.

Según informaron a EFE fuentes del Real Madrid, el lunes a primera hora de la mañana estará en la ciudad deportiva de Valdebebas y pasará una revisión médica para decidir el camino a seguir.

A tres días del partido ante el Manchester City, Mbappé no está descartado aún. Su evolución ha sido positiva y será el lunes cuando se decidirá si se prueba en el terreno de juego o extiende su recuperación con trabajo entre el gimnasio, la piscina y la fisioterapia en camilla.

Desde las 11:00 horas, Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, obtendrá más información de primera mano de la que ha ido recibiendo a distancia del propio Mbappé y de los empleados del club que han estado más de una semana junto a él en París.

El objetivo de todos es que el delantero francés regrese cuando se encuentre al cien por cien y no vuelva a jugar mermado como en cada encuentro de 2026 en los que participó. EFE

