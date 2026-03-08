Mascherano: "Hemos sabido sufrir"

Baltimore (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El entrenador del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, destacó este sábado la victoria frente al DC United por 1-2 porque su equipo har sabido defender el resultado hasta el final tras perder el control del partido.

El Inter Miami se adelantó con goles de Rodrigo de Paul y Lionel Messi en el primer tiempo, pero tras el descanso el DC United se adueño del duelo, acortó distancias, y los hombres de Mascherano terminaron pidiendo la hora.

"Hoy nos toco sufrir de esta manera. Pero va a haber partidos, no por decisión nuestra, sino por la voluntad del rival que te lleva a jugar en esa situación, que te va a tocar sufrir", aseguró Mascherano en rueda de prensa después del partido.

El técnico explicó que en esos minutos finales "faltó conectar con los delanteros", lo que hubiese permitido tener la pelota en campo contrario. "La tuvimos mucho en campo propio", dijo.

"Y con la presión asfixiante, ellos nos hacían cometer errores", añadió.

Mascherano también habló de la "sensación de no tener el control del partido" en esos minutos en los que el DC United buscaba el empate tras haber "cedido mucho terreno". "Para nosotros es una sensación rara, se nos nota a disgusto".

El triunfo ante el DC United en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Maryland) fue la segunda para el Inter Miami tras haber arrancado la temporada perdiendo ante el Los Angeles FC.

Messi y compañía, vigentes campeones de la MLS, jugarán como visitantes las cinco primeras jornadas de liga, hasta la inauguración de su nuevo estado en Miami el próximo 4 de abril. EFE

(foto)