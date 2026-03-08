Espana agencias

María Gallego, número 1 de Enfermería en España, elige pediatría en un hospital de Madrid

Juliana Leao-Coelho

Madrid, 8 mar (EFE).- La madrileña María Gallego, que con 22 años ha obtenido el número 1 de España en el examen para lograr una plaza de Enfermera Interno Residente (EIR) al que se presentaron 11.204 candidatos en todo el país, elegirá la especialidad de pediatría en un hospital de la capital: "La oncología pediátrica me mueve el corazón".

Alumna del grado de Enfermería en la Autónoma de Madrid, al que accedió con una nota de corte en selectividad de 12,7 sobre 14, empezó las prácticas en el hospital La Paz y, en sus últimas rotaciones, le tocó el Niño Jesús, donde atendía a adolescentes con cáncer. "Me cambió la vida", asegura.

Hasta el verano pasado trabajaba como enfermera escolar en un colegio en Tres Cantos. "No solo curando heridas y dando hielo cuando los niños se caen, sino haciendo mucha prevención, talleres y educación para la salud" adecuados a los diferentes niveles de edad, desde los 2 a los 17 años.

Desde octubre, sin embargo, se dedicó exclusivamente a prepararse el examen nacional para obtener la residencia. "Soy muy autoxigente. Desde el primer día fui a por todas", relata a EFE.

"Lo principal del éxito de mi esfuerzo ha sido la constancia, organizarme cada semana con la ayuda de la tutora" de una academia preparatoria, que ha sido "fundamental por el acompañamiento. Sentirse sola es lo peor en este camino".

Además de que "te arropen los profesores, aunque luego cada uno estudia de manera diferente y necesita tiempos distintos", hay que organizarse "bien estructurando los temas por semanas y luego por días", y hacer muchos simulacros.

"Salí del examen en calma, sentí que lo había hecho muy bien. Llevaba muy preparadas las técnicas del test, nos lo inculcaron bien en la academia". El examen consta de 200 preguntas tipo test para contestar en 4,5 horas, es "largo y muy duro".

Aunque estaba segura de haber "conseguido plaza, no esperaba ser la número uno". En los contenidos no se puede llegar a todo, de ahí "la importancia de aplicar la técnica del test en las respuestas para dar con la correcta, aunque no sepas cuál es. Esas técnicas me han salvado", reconoce.

Haber terminado el grado el año pasado "me vino muy bien, tenía los conocimientos bastante actualizados. No dejé ninguna pregunta en blanco, me arriesgué", pese a que las equivocaciones restan puntos pero dejar en blanco no. Hay que poner "algo de intuición, no ya para dar con la respuesta correcta sino para descartar las demás".

La residencia son dos años y su idea es quedarse en Madrid, pese a que las condiciones "desaniman un poco" a nivel económico, pero aquí vive su familia y ve "un futuro prometedor" sobre todo en enfermería especializada que "acaba de empezar".

La idea de misión social "pesa mucho. Si la cosa está difícil y todos nos vamos de Madrid, ¿quién se queda?", contesta al ser preguntada por el éxodo de enfermeras hacia otras comunidades en busca de mejores salarios y contratos menos precarios.

Entre todas, "tenemos que ir poco a poco rompiendo las barreras y creo que la unión hace la fuerza. Es una carrera tan bonita y tan necesaria en el sistema sanitario que al final se irán consiguiendo mejoras".

Un mensaje para la gente joven: "Si de verdad es tu vocación, no lo dejes. Aunque haya momentos de desánimo y falta de motivación, recuerda siempre por qué has empezado".

Y aunque "hayas entrado en enfermería sin tenerlo claro, yo te animaría a que siguieras porque es una carrera versátil". Se puede trabajar "en un centro de salud o con pacientes; en investigación, en docencia, en puestos de liderazgo y gestión. Tenemos un futuro muy prometedor", asegura.

Aún no sabe qué hospital elegirá. "Quiero analizarlo un poco más, ya que tengo la oportunidad de escoger el mejor", concluye. EFE

