Manolo González recela del colista: "La presión es ganar siempre"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 8 mar (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, auguró este domingo que el partido del lunes contra el Oviedo, pese a ser el colista, será "complicado" y afirmó que "la presión es ganar siempre", más allá del puesto en la clasificación del rival.

González, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, destacó que su equipo no se puede "conformar" y le instó a volver a la dinámica de ser un conjunto "ganador". "Mañana es el primer partido. Es el Oviedo, como si fuera el Mallorca o el Madrid, da igual. Hay que ganar", insistió.

El técnico blanquiazul dio las claves para sumar la que sería la primera victoria blanquiazul en 2026: "El partido se debe ganar con fútbol y haciendo las cosas bien. Con ritmo e intensidad. Es difícil ganar para todos los equipos, pero estamos confiados en que lo haremos".

Sobre el Oviedo, señaló: "A nivel de transición, anda bien, y en el juego directo es bastante ganador. Tiene llegada y peligro desde el exterior. Es complicado en muchos aspectos. Con la llegada de Almada (el entrenador) ha mejorado sus resultados y es un partido complicado".

Preguntado por el partido contra el Oviedo de la final del torneo de ascenso a Primera (2-0), en junio de 2024, reconoció que se trata de un "recuerdo para toda la vida". "Es imborrable. Pase el tiempo que pase, no me lo podrá quitar nadie ni a mí ni al club", subrayó.

La baja de Edu Expósito por sanción provocará cambios en el planteamiento del técnico, pero no será "un cambio drástico de sistema". González explicó que se trata más bien de alterar la "colocación" para atacar o defender, pero no quiso dar excesivos detalles para no facilitar pistas al rival.

González avanzó que el medio Antoniu Roca llega "justo" al partido y es duda, aunque se mostró confiado en que "pueda estar" contra el Oviedo. Además, anunció que el mediocentro del filial Ferran Gómez irán convocado: "Tiene recorrido, es ganador de duelos y tiene un buen juego aéreo". EFE

