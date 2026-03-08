Lunes 9 de marzo de 2026

TENIS INDIAN WELLS

Redacción Deportes. El número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, se enfrenta este lunes al francés Arthur Rinderknech, 28 del ránking y al que ha ganado en los cinco precedentes en el circuito ATP, en los dieciseisavos de final del torneo Masters 1.000 de Indian Wells, California (Estados Unidos). En el WTA 1.000, la polaca Iga Swiatek, número 2, juega en la misma ronda contra la griega Maria Sakkari.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Cornellà de Llobregat (Barcelona). El Espanyol recibe este lunes en el RCDE Stadium desde las 21.00 al Oviedo después de sumar tres puntos de los últimos 27 posibles y no firmar victoria alguna en 2026, una dinámica que el equipo 'perico' espera revertir contra un rival sobre el papel inferior al ser el colista de la clasificación de LaLiga EA Sports.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción Deportes. El Atlético de Madrid y el Barcelona preparan este lunes tras sus victorias en LaLiga EA Sports frente a la Real Sociedad y el Athletic Club, respectivamente, los partidos de ida de los octavos de final ante dos conjuntos ingleses: Tottenham y Newcastle.

. Ruedas de prensa de los entrenadores de los cuatro equipos, acompañados por un jugador de cada plantilla.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES ATLÉTICO MADRID-TOTTENHAM

Madrid. Julián Alvarez contra ‘Cuti’ Romero, la reválida de la Liga de Campeones . Aún rebuscan tanto Julián Alvarez como Cristian ‘Cuti’ Romero, compañeros y campeones del mundo con la selección argentina, su mejor versión en esta temporada, lejos del brillo de otros tiempos, antes de enfrentarse entre sí en el inicio de la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Tottenham, con la vuelta una semana después en Londres. Por Iñaki Dufour.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES GALATASARAY-LIVERPOOL

Redacción Deportes. Osimhen y el aviso del Liverpool. Sólo Kylian Mbappé, con trece tantos, Anthony Gordon, con diez, y Harry Kane, con ocho, han marcado más goles en esta Liga de Campeones que Victor Osimhen, autor de siete tantos, solo uno menos que la suma del resto de sus compañeros, entre ellos el tanto que derrotó en la fase liga por 1-0 al Liverpool, con el que vuelve a medirse ahora por el avance a los cuartos de final. Por Iñaki Dufour.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES ATALANTA-BAYERN MÚNICH

Madrid. El impacto total de Luis Díaz en el Bayern. Nada más Harry Kane ha disputado más minutos y ha marcado más goles que Luis Díaz en el presente curso en el Bayern Munich, con el impacto total del extremo colombiano en su primer año en el club bávaro, cuando ha multiplicado sus cifras de goles y asistencias para ser virtual campeón de la Bundesliga y firme aspirante a la Liga de Campeones, en la que este martes visita al Atalanta en el inicio de los octavos de final. Por Iñaki Dufour.

CICLISMO TIRRENO-ADRIÁTICO

Redacción Deportes. Una contrarreloj individual de 11,5 kilómetros en la localidad de Lido di Camaiore abre este lunes 61ª edición de la Tirreno-Adriático, la "carrera de los dos mares, que está dividida en siete etapas por cinco regiones italianas. Entre los grandes nombres del pelotón destacan el mexicano Isaac del Toro, el esloveno Primoz Roglic, el belga Wout van Aert, el neerlandés Mathieu van der Poel o el ecuatoriano Richard Carapaz.

PARALÍMPICOS MILÁN-CORTINA 2026

Redacción Deportes. La española Audrey Pascual aspira este lunes, en el supergigante de esquí alpino, a su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, después de ganar el pasado sábado la plata en la prueba de descenso. Información de David Ramiro, enviado especial.

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- Liga de Campeones. Última hora de los partidos de la 5ª jornada Elan Chalon-Unicaja y Joventut-Wurzburg.

- NBA: Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers (00.00), Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies y Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets (00.30), Utah Jazz-Golden State Warriors (02.00) y Los Angeles Clippers-New York Knicks (03.00).

BALONMANO

- Liga Europea. Última hora de los partidos de la 6ª jornada Fraikin Granollers-Elverum e Irudek Bidasoa Irun-Montpellier

CICLISMO

- París-Niza (hasta 15). 2ª etapa: Épône-Montargis (187 km).

- Tirreno-Adriático, en Italia (hasta 15). 1ª etapa: CRI en Lido di Camaiore de 11,5 km.

FÚTBOL

- Liga de Campeones. Previas de los partidos Atlético de Madrid-Tottenham y Newcastle-Barcelona.

. Atlético de Madrid: entrenamiento a las 11.30 en Majadahonda y rueda de prensa de Diego Pablo Simeone a las 13.30 en el Metropolitano. (FOTO) (VÍDEO)

. Tottenham: entrenamiento en su ciudad deportiva a las 13.00 y rueda de prensa a las 19.15 en el Metropolitano. (FOTO)

. Newcastle: entrenamiento a las 13.00 y rueda de prensa a las 17.30 en el estadio. (FOTO)

. Barcelona: rueda de prensa a las 18.15 y entrenamiento a las 19.00 en el estadio. (FOTO)

. Atlético Madrid-Tottenham. Julián Alvarez contra ‘Cuti’ Romero, la reválida de la Liga de Campeones. Por Iñaki Dufour.

. Galatasaray-Liverpool. Osimhen y el aviso del Liverpool. Por Iñaki Dufour.

. Atalanta-Bayern. El impacto total de Luis Díaz en el Bayern. Por Iñaki Dufour.

- LaLiga EA Sports. 27ª jornada (FOTO): Espanyol-Oviedo (21.00).

- Firma del primer convenio colectivo para la actividad de arbitraje en el fútbol profesional masculino para la temporada 2025-2026 (17.30. Residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas).

- La RFEF da la bienvenida a la delegación de FIFA que trabajará sobre el Mundial 2030 y visitará, a partir de este lunes, las sedes candidatas y será recibida por Rafael Louzán. La delegación visitará posteriormente Portugal y Marruecos.

- Barcelona. El Grupo Godó organiza el primer debate entre los dos candidatos a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta y Víctor Font (09.00).

- Granollers (Barcelona). Acto de campaña del candidato a las elecciones del Barcelona Víctor Font (19.00. Sala Francesc Tarafa. Corró, 47).

- LaLiga Hypermotion. 29ª jornada: Almería-Cultural Leonesa (20.30).

- Inglaterra. FA Cup. 1/8 final: West Ham-Brentford (20.30).

- Liga italiana. 28ª jornada: Lazio-Sassuolo (20.45).

PARALÍMPICOS

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Información de David Ramiro, enviado especial. Medallas en seis pruebas de supergigante de esquí alpino.

TENIS

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

