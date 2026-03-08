Espana agencias

Lucha Villar, presidenta del Comité Paralímpico de Perú, reconocida por el 8M

Cortina d'Ampezzo, 8 mar (EFE).- Lucha Villar Galvez, presidenta del Comité Paralímpico de Perú, Shakhnoza Mirziyoyeva, vicepresidenta primera del Comité Paralímpico de Uzbekistán y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, fueron reconocidas este domingo por parte del Comité Paralímpico Internacional por su "destacada labor" en el Día Internacional de la Mujer.

Los premios, que se celebran desde 2013, reconocen a las mujeres y a los miembros del movimiento paralímpico que "inspiran y emulan los ideales paralímpicos y sirven de modelos positivos a seguir".

Con más de treinta años de trabajo para el movimiento paralímpico, Lucha Villar ha desempeñado numerosas funciones en este ámbito, entre ellas la de jefa de misión en los Juegos de Atenas 2004, cargo que siguió desempeñando en sucesivas ediciones de todas las competiciones internacionales en categorías locales, nacionales y mundiales guiando a las delegaciones peruanas. 

Uno de sus mayores logros fue liderar el proceso de creación del Comité Paralímpico de Perú en 2015, institución que ha presidido durante más de una década. Bajo su liderazgo, el país fortaleció su estructura deportiva, amplió su base de atletas y consolidó el legado de los Juegos Para-panamericanos de Lima 2019 como plataforma para la celebración de eventos internacionales, creando más oportunidades para los deportistas, especialmente para las mujeres y los jóvenes con discapacidad, según reconoció IPC. 

"Estamos orgullosos de honrar a Lucha con el premio Liderazgo por su incansable compromiso con el movimiento paralímpico, no solo en Perú y en toda América Latina, sino también con el crecimiento y la visibilidad global de las mujeres en el deporte de personas con discapacidad", dijo el brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico.

Las ganadoras fueron elegidas por los miembros de la Junta Directiva del Comité Paralímpico Internacional tras las nominaciones de las organizaciones miembros. EFE

