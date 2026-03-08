Espana agencias

Los tres toreros a hombros, colofón a una buena tarde en Olivenza

Por Antonio Castañares.

Olivenza (Badajoz), 8 mar (EFE).- Los toreros Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey salieron este domingo a hombros de la plaza de toros de Olivenza poniendo así el mejor colofón a una buena feria.

Los tres tuvieron al menos un toro propicio para el triunfo y, trofeos al margen, lo aprovecharon de en distinto grado. Pletóricos Alejandro Talavante y Emilio de Justo, y populista Roca Rey.

La corrida de Victoriano del Río tuvo variedad e interés. Corrida aparentemente en puntas, lo que da vergūenza decir porque así tiene que ser. Con cuajo y kilos algunos toros, otros con menos, y esa disparidad y desigualdad es el lunar ganadero. Todos se movieron con distinto son y clase.

Alejandro Talavante estuvo pletórico ante el cuarto, un cinqueño ante el que se plantó en el comienzo de faena con el cartucho de pescado. Con primor le andaba hacia los medios con pases por uno y otro pitón, de muy hermosa factura la trincherilla invertida.

Después ya se sabe lo afamada que es la zurda en este torero. Con ella el extremeño engrandecía el toreo, rematando los naturales con los vuelos de la muleta. Fue perdiendo bríos el animal pero no perdió intensidad la faena por la sinceridad de un arrimón de época.

Estocada fulminante, dos orejas y fuerte petición de rabo, no concedido, porque el presidente quiere conservar el prestigio de esta plaza.

Antes sorteó un zambombo que tuvo el defecto de que salía de la muleta distraído.

También Emilio de Justo brilló ente dos toros muy propicios. Ante su primero inició la faena de esa forma clásica en él, con muletazos de rodilla genuflexa pero llevando al astado sin cortarle el viaje. Después desarrolló una faena, mejor por el pitón derecho, el mejor del toro, en la que no había toques o si los había eran muy suaves. Faena larga, muy ligada y celebrada. Dos orejas.

Su segundo también resultó ser un toro potable. Tomaba la muleta con vibración y De Justo lo sometió, primero con doblones estéticos y efectivos. Después el torero lo obligaba por abajo y el animal respondía. Excesivamente larga la faena, entró a matar, se quedó en la cara y el toro le enganchó de mala manera. Parecía que había una desgracia pero se levantó el torero sin mirarse. Oreja.

Roca Rey completaba la terna y le correspondió un primer toro terciado pero que sacó buen son en la muleta, la tomaba con fijeza, humillaba y repetía. Faena muy desigual, incluso dentro de las mismas series. Visto lo visto el peruano recurrió al arrimón, que fue lo que calentó los tendidos.

Puro efectismo el del torero, que cobró una gran estocada para ser premiado de forma generosa por el público con dos orejas.

El sexto fue un animal deslucido, salía de la muleta con la cara alta y esa fue una faena de porfía y de muy poca brillantez.

FICHA DEL FESTEJO.- 6 toros de Victoriano del Río, bien presentados aunque desiguales de cuajo, hechuras y juego. Pesos: 587, 532, 477, 473, 557 y 531 kilos.

Alejandro Talavante, de verde esmeralda y oro. Estocada tendida y descabello (Palmas); estocada (Dos orejas)

Emilio se Justo, de burdeos y oro. Estocada caída (Dos orejas); pinchazo y estocada (Oreja).

Roca Rey de negro y oro. Gran estocada (Dos orejas); estocada caída (Silencio).

Olivenza, cuarta de feria. Lleno. Saludó Antonio Chacón tras parear al segundo. Los tres toreros salieron a hombros.

Almeyda: "Esto es largo y lo importante es sumar"

Íñigo Pérez: "El empate es justo"

Ginés Marín y Aarón Palacio cortan en Castellón una oreja en tarde de torera actitud

Un arrollador Diego Ventura corta dos rabos en Illescas (Toledo)

