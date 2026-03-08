Loida Zabala, subcampeona de Europa de halterofilia paralímpica

Redacción deportes, 8 mar (EFE).- La extremeña Loida Zabala, en tratamiento de un cáncer crónico de pulmón, se proclamó este domingo subcampeona de Europa de halterofilia paralímpica en Tiflis (Georgia), batiendo además el récord de España en la categoría de 73 kilos con un mejor levantamiento de 105.

Loida Zabala, veinte veces campeona de España, habitualmente competía en la categoría -50 kilos pero tras ser diagnosticada de cáncer de pulmón con metástasis en hígado, riñón y vesícula biliar, tuvo que cambiar primero a -67 y ahora a -73 debido a los tratamientos oncológicos, que le están haciendo coger peso.

“Antes del tercer levantamiento, cuando me subí a la banca, casi me pongo a llorar emocionada, porque normalmente dejo la mente en blanco pero esta vez me ha venido una frase a la cabeza: “abuela, ayúdame”. Ojalá me esté viendo desde arriba para que sepa lo que me ha ayudado a cumplir mi sueño, que era subir al podio", dijo Loida, al terminar la prueba.

La deportista extremeña, campeona de Europa en 2022 y poseedora de cuatro diplomas en cinco Juegos Paralímpicos, también dio las "gracias" a su entrenador, Óscar Sánchez, y a sus patrocinadores, "por todo el apoyo dado para llegar en las mejores condiciones”. EFE