Espana agencias

Leclerc (Ferrari) “No parece que hubiéramos podido ganar a los Mercedes”

Guardar

Redacción deportes, 8 mar.- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se mostró realista tras alcanzar la tercera plaza en el Gran Premio de Australia de F1, reconociendo que “ha sido una carrera muy complicada y, aunque parecía que no había tanta distancia con Mercedes con respecto a la clasificación, no parece que hubiéramos podido ganar”.

“Al principio nadie sabía que esperar con el tema de la energía y es aún más difícil con los adelantamientos. Nunca sabes cuándo te vas a quedar sin batería”, manifestó el piloto del principado.

En cualquier caso, “me alegra haber estado primero en varias vueltas aunque no nos haya ayudado el resto de la carrera. Creo que tercero era la mejor posición que podíamos hacer. Hemos ido al límite con la unidad de potencia y los Mercedes tenían más ritmo que nosotros, quizás no tanto como el sábado. Esperemos que esto cambie”, concluyó. EFE

dhr-fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Neuer, baja ante el Atalanta “por una pequeña rotura muscular” en el gemelo izquierdo

Infobae

Felipe VI felicita a Pascual por su plata: "Reconoce tu talento y capacidad de superación"

Infobae

La suiza Elise Chabbey se viste de Vollering para ganar la Strade Bianche

Infobae

25 años sin mili: del 'Cetme' a la ciberdefensa

Infobae

Hamilton: “Ha sido un fin de semana positivo, pero podemos mejorar”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de mujeres en

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’