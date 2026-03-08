Leclerc (Ferrari) “No parece que hubiéramos podido ganar a los Mercedes”

Redacción deportes, 8 mar.- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se mostró realista tras alcanzar la tercera plaza en el Gran Premio de Australia de F1, reconociendo que “ha sido una carrera muy complicada y, aunque parecía que no había tanta distancia con Mercedes con respecto a la clasificación, no parece que hubiéramos podido ganar”.

“Al principio nadie sabía que esperar con el tema de la energía y es aún más difícil con los adelantamientos. Nunca sabes cuándo te vas a quedar sin batería”, manifestó el piloto del principado.

En cualquier caso, “me alegra haber estado primero en varias vueltas aunque no nos haya ayudado el resto de la carrera. Creo que tercero era la mejor posición que podíamos hacer. Hemos ido al límite con la unidad de potencia y los Mercedes tenían más ritmo que nosotros, quizás no tanto como el sábado. Esperemos que esto cambie”, concluyó. EFE

dhr-fc