Las Lagunas de Ruidera experimentan una “evolución hídrica bestial” tras las lluvias

Ciudad Real, 7 mar (EFE).- El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, en las provincias de Ciudad Real y Albacete, está experimentando en las últimas semanas "evolución hídrica bestial" tras las lluvias registradas este invierno, que están provocando el llenado progresivo de varias lagunas y que permitirá en breve volver a ver cascadas entre ellas

El director-conservador del espacio natural, Ignacio Mosqueda, en una entrevista con EFE, ha señalado que la evolución del sistema lagunar está siendo “impresionante” y que algunas lagunas que permanecían completamente secas desde hace meses se han llenado en apenas unos días.

“Vamos a tener una evolución bestial, a un ritmo impresionante”, ha afirmado.

Entre los ejemplos más destacados ha citado el caso de la laguna Redondilla, que se encuentra ya llena y ayer comenzó a verter agua hacia la laguna Lengua. “Ha sido en poco más de una semana, cuando estaba totalmente seca”, ha explicado.

También la laguna Blanca, situada en la parte más alta del sistema, se ha llenado recientemente tras recibir agua procedente del río Pinilla. Según Mosqueda, esta laguna llevaba meses seca y hasta hace unas semanas no recibía “ni una gota de agua”, pero ahora “está llena” tras la fuerte entrada de caudal registrada en los últimos días.

El responsable del parque ha indicado que otras lagunas que habían perdido gran parte de su volumen, como Tinaja o el Baño de las Mulas, también se han ido recuperando progresivamente conforme el agua ha ido avanzando por el sistema natural de conexión entre lagunas.

De mantenerse el ritmo actual, Mosqueda confía en que en pocos días puedan comenzar a verse cascadas entre algunas de ellas. “La Redondilla ya ha recuperado parte de sus cascadas al verter a la Lengua y en pocos días podría ir a mas", ha señalado.

El director-conservador ha explicado que este comportamiento responde al funcionamiento particular del acuífero que alimenta el parque, que reacciona con rapidez cuando se registran lluvias abundantes.

“Es un acuífero muy flexible, que se llena rápido cuando llueve mucho, aunque también puede vaciarse con rapidez si vuelven los periodos secos”, ha apuntado.

La recuperación hídrica del parque ofrecerá en las próximas semanas una de las imágenes más espectaculares del espacio natural, con agua circulando entre las lagunas y el paisaje primaveral en su máximo esplendor.

Mosqueda ha avanzado, además, que la previsión es que el parque registre una elevada afluencia de visitantes durante la próxima Semana Santa, coincidiendo con el buen estado ambiental del entorno.

“Va a estar muy bonito, todo muy verde y con agua por todas partes”, ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que los servicios del parque se están preparando para recibir a los visitantes y que el centro de interpretación de Ossa de Montiel ya se encuentra abierto al público, mientras que el centro situado en Ruidera permanece cerrado temporalmente por las obras de musealización vinculadas a la Reserva de la Biosfera, cuya reapertura está prevista para mayo.

El director del parque ha destacado también el momento de actividad biológica que vive el espacio natural, con numerosas aves en periodo de celo y una intensa actividad de fauna asociada a los humedales.

Asimismo, ha señalado que el humedal de Las Hazadillas, en el entorno del parque, se encuentra actualmente con un nivel de agua muy alto, lo que favorecerá en las próximas semanas la reproducción de anfibios y el desarrollo de vegetación acuática sumergida.

“Ahora mismo es una de las épocas más bonitas del parque, tanto para caminar como para recorrerlo en bicicleta, porque está todo muy verde y lleno de vida”, ha concluido Mosqueda que ha invitado a los amantes de la naturaleza a disfrutad de este espacio natural. EFE

