Lakovic: “Ha sido un partidazo que se lo pudo llevar cualquiera”

Las Palmas de Gran Canaria, 8 mar (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, se mostró “orgulloso” de su equipo pese a la derrota ante el Real Madrid (80-82), incidiendo en que “ha sido un partidazo que se lo pudo llevar cualquiera”.

“Empezamos muy bien en el primer cuarto, si bien en el segundo, con las rotaciones, nos hemos atascado un poco, cosa que aprovechó el Real Madrid. De hecho, seis pérdidas que contabilizamos nosotros permitió al Madrid anotar canastas fáciles, además de que mejoraron en los triples, algo que nos perjudicó”, explicó el esloveno.

En su opinión, “en la segunda parte el equipo estuvo excelente, siempre con fe para pelear por el partido, y creo que al final se decidió en una última canasta de talento de Feliz. Podía haberse decantado a nuestro favor, pero encuentros como este al final se deciden por detalles”.

Con respecto a la polémica suscitada con algunas decisiones arbitrales, Lakovic evitó entrar de lleno: “La verdad es que estamos un poco enfadados por perder, pero no por esto. La verdad, no me apetece pagar más multas. Lo importante es que el equipo supo jugar con esto y no se desquició en ningún momento”, recalcó.

“No debemos reprocharnos nada. Creo sinceramente que estamos en una línea ascendente y hay que estar listos. Hemos sufrido dos derrotas crueles pero estoy convencido de que estamos en una buena línea”, añadió.

En lo referente a la llegada de Chimezie Metu, Lakovic aseguró que el jugador “se encuentra muy bien físicamente y esperamos que pronto se pueda acoplar a la dinámica de equipo”. EFE

