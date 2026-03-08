La Liga de la igualdad; solo el Getafe gana con claridad

Óscar González

Madrid, 8 mar (EFE).- Ni el Barcelona, agarrado a una genialidad de Lamine Yamal; ni el Real Madrid, ganador por un gol salvador de Fede Valverde en el último minuto; ni el Atlético, que tuvo que sobreponerse a dos igualadas, ni siquiera el Villarreal, que acabó sufriendo tras lograr dos goles de ventaja frente al Elche. No hay victorias contundentes en una Liga que firma empates por el miedo a perder en la zona media-baja y obliga a trabajar hasta el último minuto a la clase alta.

Sólo el Getafe, revitalizado por sus fichajes de invierno, ha sido capaz de vencer por más de un gol en una vigésima séptima jornada del campeonato que amplía la brecha entre la zona de Liga de Campeones y el Betis y mantiene el status quo en el descenso.

La victoria fue un meritorio ejercicio de superviviencia del Valencia, que encajó el primer gol por un penalti a los 3 minutos de Lucas Boyé y que, tras igualar por medio de Javi Guerra al comienzo del segundo tiempo, recibió el segundo gol del argentino cuando mejor jugaba (m.71).

El equipo de Corberán creyó cuando pocos lo hacían. Marcó en el 88, por medio de Cömert, y se volcó en busca de una victoria que parecía imposible poco antes. La logró desde el punto de penalti, por medio de Hugo Duro (m.95).

"Fuimos mejores 75 minutos". El lamento del técnico del Elche, Eder Sarabia, no le sirve a su equipo para frenar su caída libre. Incapaz de ganar en los últimos diez partidos, el conjunto ilicitano se asoma al abismo, tan solo un punto por encima del descenso y gracias, porque la reacción final de Osasuna dejó el sábado sin victoria al Mallorca (2-2).

En La Cerámica, el Villarreal logró una clara ventaja, con goles del canadiense Tajon Buchanan y el uruguayo Santiago Mouriño, dormitó en la segunda mitad y pasó apuros después de que el portugués André da Silva redujese distancias. Los tres puntos, mantienen al conjunto de Marcelino igualado a puntos con el Atlético y con 9 de renta sobre el Betis, quinto clasificado.

Quizá por detectar cansancio, por pensar en el enfrentamiento de Liga Europa entre semana frente al Panathinaikos o simplemente para agitar el equipo tras la decepción que supuso el empate en el derbi, Manuel Pellegrini presentó siete cambios en el Coliséum y el experimento no le funcionó.

Superado en la primera mitad, cuando encajó los goles de Kiko Femenía y Martín Satriano, ni siquiera la entrada en la segunda parte Pablo Fornals o Antony le alcanzó al Betis más que para poner en algún apuro al meta David Soria, impecable.

Siempre tuvo más claro cómo amarrar los puntos el Getafe, al que los fichajes de invierno (los argentinos Luis Vázquez y Zaid Romero y los uruguayos Sebastián Boselli y Martín Satriano) le han cambiado la cara. Antes de su llegada, los de Bordalás no habían sumado más que 4 puntos en las 8 jornadas precedentes. Con su llegada son 16 de 24, que le alejan 10 puntos del descenso y le permiten pensar, incluso, en Europa.

Y al frente de todos, Satriano, héroe del Bernabéu y de nuevo goleador en el Coliséum. Su dieta, con papilla de bebé, funciona.

Con seis puntos por encima del descenso, Sevilla y Rayo terminaron por dar por bueno un empate a un gol en el Sánchez Pizjuán, que ni contenta ni acaba por disgustar a ninguno de los dos.

El Sevilla se adelantó pronto con un gol de cabeza Akor Adams y fue mejor hasta que un gol del uruguayo Pacha Espino, en el minuto 50, le desactivó. Al final, ambos pensaron que, dados los resultados de la jornada, un empate tan poco está tan mal.

"Esto es largo, quedan varias fechas y lo importante acá es sumar", dijo Matías Almeyda. "Al final se ha visto que los dos equipos querían llevarse un punto”, admitió Iñigo Pérez. EFE