La juez cita a la policía local y al 112 por el aviso sobre la pasarela de Santander

Santander, 8 mar (EFE).- La juez que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander, tras romperse una pasarela costera, ha citado a declarar a las personas del Servicio de Emergencias del 112 y de la Policía Local que recibieron el aviso sobre el estado de la infraestructura.
Según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la juez ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso.
La titular de la Plaza numero 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, ha fijado el 27 de marzo para tomar declaración a las personas que ha citado. EFE
